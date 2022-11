«Saben canto subiu un litro de leite? Un 25,3%. Os salarios fixérono por debaixo do 4 %», expuso Ana Pontón durante su intervención en el debate de enmiendas a los Presupostos mientras sostenía una botella de leche. Antes había levantado también una de aceite, lo que le sirvió a la portavoz nacional del BNG para advertir sobre la inflación y tachar las cuentas que presenta la Xunta como «insolidarias» por dirigirse a gobernar «para unha minoría» y por dar un «pelotazo fiscal» que supone una «unha labazada na cara de quen peor o está pasando».

«É unha falta de respecto ás familias que as pasan canutas para chegar a fin de mes e ás que, por riba, o PP lle sube o recibo do lixo e da auga. É unha tomadura de pelo ás persoas maiores, cuxas pensións son as segundas máis baixas do Estado», denunció Pontón durante su primer discurso, que se extendió durante media hora en la que evidenció una vez más su disconformidad con la gestión de la Xunta y, sobre todo, la política fiscal que plantea para el próximo año. Puso especial énfasis en la bonificación del 50 % que se aplicará sobre el impuesto al patrimonio. «Como creen, señorías do PP, que se sente a maioría cando ve este regalo aos máis ricos, mentres a xente do común non chega a fin de mes ou recortan en sanidade?», cuestionó la líder del BNG.

Saben, señorías do PP, canto subiu un litro de aceite ou de leite? pic.twitter.com/ogTIiuQ1P5 — Ana Pontón (@anaponton) November 21, 2022

También criticó el cuadro macroeconómico que dibuja la Xunta, con unas previsiones de crecimiento y recuperación que Pontón tildó de erróneas. «Os Orzamentos de 2023 son pura insolvencia, un mero artefacto propagandístico sustentado en previsións falsas», advirtió, para dar así paso a una segunda parte de su intervención en la que planteó cómo serían los Presupostos de la Xunta si gobernasen los nacionalistas: «Hai outra maneira de gobernar, a que representa o BNG: a favor das familias, a favor da clase traballadora, das persoas autónomas, das pequenas e medianas empresas e do tecido produtivo de Galiza». Desglosó así las enmiendas de su grupo, que reorientan 1.764 millones de euros y plantean una política fiscal «valente, na que paguen máis que máis ten».