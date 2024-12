Óscar Puente ratifica la apertura del viaducto de la A-6 el día 30: «Hemos cumplido al milímetro»

Pablo Requejo | EUROPAPRESS

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, confirmó ayer que la reapertura del segundo viaducto de O Castro en la A-6, el que discurre sentido A Coruña, se producirá el próximo 30 de diciembre, tal y como adelantó La Voz. Durante su participación en un desayuno informativo organizado en Valladolid por El Diario de Castilla y León-El Mundo, Puente puso en valor su compromiso de finalizar la segunda estructura antes de que concluyera este año. «Hemos cumplido al milímetro. El día 30 allí estaremos», aseguró.

El ministro explicó que fue una «mala concepción de la obra» lo que llevó al colapso del viaducto en dos fases el 7 y el 16 de junio del 2022 y, después, a una demolición total de una estructura que no era la adecuada para un tramo de montaña. El efecto corrosivo de las salas fundentes utilizadas para evitar las heladas en la calzada penetró a través de las juntas entre las grandes dovelas de hormigón cuya estabilidad se aseguraba mediante grandes cables metálicos en el interior de la estructura. La «gota que desbordó el vaso», como explicó el Ministerio de Transportes en su investigación, fue la hidrodemolición con la que se empezó a retirar el hormigón en mal estado para su sustitución, pues no impermeabilizaba lo suficiente, unos trabajos que se estaban desarrollando con el viaducto cortado al tráfico. Por suerte, no había operarios sobre la estructura cuando se produjo el primer y sorpresivo desplome.

Demoler y reconstruir los viaductos de la A-6 costará 70 millones de euros pablo gonzález

Las obras de reconstrucción duraron en realidad menos de año y medio, pues hasta mayo del 2023 no se terminaron los trabajos de demolición que permitieron dar paso a la ejecución de las cimentaciones. Esta situación mantuvo el tráfico cortado entre Galicia y la Meseta por esta vía desde hace casi dos años y medio, desviando todo los vehículos por el centro de Pedrafita hasta la apertura parcial del viaducto sentido Madrid hace justo un año, un primer hito que alivió el constante tránsito de vehículos y camiones por el tramo de la N-6 que cruza esta localidad.

Óscar Puente considera que la reapertura servirá para «poner en valor el trabajo de los técnicos y las empresas, que han demostrado un nivel que hay en pocos lugares del mundo», dijo en referencia a las firmas gallegas que lideraron la reconstrucción, Copasa y el Grupo Puentes. «Lo acaban de demostrar en Valencia y lo han demostrado en Galicia. A ver qué empresas en el mundo son capaces de hacer en tan poco tiempo un alarde de obra pública como el que vamos a ver en O Castro en unos días. China y poco más. Es una proeza», presumió.

Una vez puestos en servicio los puentes caídos en la A-6, el Ministerio de Transportes estudia cómo reforzar estructuralmente el viaducto de Tremor, cerca de Ponferrada, de la misma tipología que el que colapsó en O Castro. Todavía no hay una decisión al respecto, por lo que aún no se sabe si será necesario demoler parte de la estructura o simplemente reforzarla manteniendo al menos una calzada abierta al tráfico.