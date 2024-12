Sorpresa entre los extranjeros y más esperas en recepción con el nuevo registro de viajeros

Clientes en la recepción de un hotel de Foz en una imagen de archivo PEPA LOSADA

La fecha estaba marcada en rojo en el calendario del sector turístico. Ayer se activó el nuevo registro de viajeros diseñado por el Ministerio del Interior, cuya aplicación había sido aplazada varias veces en los últimos años. Desde este lunes 2 de diciembre es obligatorio recoger más información de los clientes que quieran alojarse, reservar habitación o piso turístico e incluso alquilar un coche en España. La lista de datos se eleva hasta rondar los cuarenta ítems, entre información del propio negocio, del usuario y de la transacción económica. Todos ellos deben consignarse en la aplicación electrónica ses.hospedajes que el Gobierno ha puesto a disposición de las empresas, para que esa información se remita a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El Gobierno insiste en que se trata de una herramienta para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado.

La norma que se aplicaba hasta ahora, del año 2003, requería unos 14 datos para, por ejemplo, el caso de un hotel. Ahora también habrá que anotar cuestiones como la fecha de nacimiento del huésped, lugar de residencia, correo electrónico y teléfono, e incluso el parentesco que une a los viajeros si alguno es menor de edad. Además se registrarán datos de pago, como el tipo, número y fecha de caducidad de la tarjeta de crédito, si ese es el medio escogido.

«Los viajeros nacionales ya conocen más o menos esta realidad por la prensa, pero no los extranjeros. Eso implica un esfuerzo extra para explicarles el motivo por el que pedimos todos estos datos, algo que suele desconcertarles, ya que en ningún otro país se realiza un check in tan extenso», indicaban ayer desde el hotel Alda Suizo de Ferrol. En este establecimiento se adelantaron a la entrada en vigor de la obligatoriedad del nuevo registro: «Llevamos tiempo adaptados a nivel tecnológico, hace ya meses que solicitamos a nuestros huéspedes prácticamente todos los datos que ahora son obligatorios; como cadena hotelera hemos podido afrontar los cambios requeridos con mayor facilidad que los pequeños hoteles independientes o agencias de viajes». Lo mismo venían haciendo en el Sercotel Odeón, de la misma ciudad: «Ya lo teníamos implantado porque sabíamos que sí o sí nos teníamos que adaptar, al estar prorrogada la entrada en vigor de la medida. ¿Es una locura? Sí. Al final una entrada de huésped que te tenía que llevar dos minutos, te lleva ocho», explica la directora, Bibiana Reyes. «Los clientes no entienden el motivo de tantas preguntas. A los extranjeros les cuesta dar su dirección o su teléfono cuando ya han dado un correo electrónico», corroboran desde el Hotel Inffinit de Vigo.

«El nuevo registro de viajeros hará que los clientes se vayan a los alojamientos donde no hay recepción» Mónica P. Vilar

Entre tanto, desde el Hotel Roma de Sarria ponen en duda que el nuevo sistema vaya a ser operativo: «Lo que no podemos es preguntar uno por uno todos los datos en el mostrador, especialmente en verano cuando haya colas de gente esperando entrar», dicen. Otros establecimientos lucenses, sin embargo, consideraban que prácticamente el único dato novedoso era el del parentesco. También en hoteles céntricos de Ourense como el Hotel Novo Cándido, se mostraban este lunes más preocupados por cerrar las reservas para el puente festivo que por el nuevo sistema: «No creo que vaya a suponer ningún problema para nosotros en el día a día. Ya hacíamos un registro muy completo, si hay que solicitar más datos, lo haremos sin problema», indicó desde recepción Vicky Novelle.

Más paciencia o más malestar

La mañana de este estreno fue «complicada» en el hotel Plaza Obradoiro de Santiago, donde tuvieron que afrontar varios cambios derivados del nuevo sistema. «Pedir más información supondrá más tiempo, los huéspedes tendrán que tener paciencia», reconocía César García, aunque es optimista: «Todo funcionará cuando el sistema esté rodado».

Más críticos eran en el Hotel Bosque Mar de O Salnés: «Quen fai as leis non traballou nunca neste negocio», aseveraba su director-gerente, Óscar Álvarez, aludiendo a la elevada carga burocrática y los costes que supone el nuevo procedimiento. «Aínda por riba somos responsables da veracidade dos datos enviados. Como vou a saber eu se a relación de parentesco é a que me están dicindo?», advertía. «Sumará carga de trabajo y malestar en la clientela, afectando al crecimiento turístico de España», avisaba también José Pereira, director del resort Las Sirenas Thalasso Cantábrico de Viveiro.

En algunos negocios, como el hostal Costa Coruña, de la ciudad herculina, aseguraban haberse enterado de la nueva norma «por la prensa», y auguraban «más trabajo y trámites». Desde la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco) ya están tratando de minimizar esos problemas con información y formación. «La principal preocupación viene más por los hoteles pequeños, con menos recursos y más problemas para adaptar sus sistemas informáticos», explicó el presidente de la asociación, Agustín Collazos.

La nueva normativa convierte el registro de viajeros en obligatorio para todo tipo de alojamientos, incluidos los pisos de uso turístico, que también afrontan un cambio de dinámica. «Atenta directamente contra a intimidade da xente, co carné de identidade chegaba. Ademais, no verán, cando damos de alta entre 100 ou 120, imos estar horas e horas actualizando o rexistro», se quejó ayer Miguel Queiro, regente de Casas da Fontela, en Vimianzo, y de varias viviendas de uso turístico.

Acudir a los tribunales

Desde el Clúster Turismo de Galicia, que agrupa a más de 7.000 empresas gallegas del sector, volvieron a mostrar su rechazo una normativa que tildan de «dictatorial». «En ningún momento houbo o diálogo do que presume o Goberno», aseveró su presidente, Cesáreo Pardal, que advirtió que llevarán el nuevo registro a los tribunales porque «non hai ningún outro país que teña algo así; o turista que de fóra non o entende, e vai ter moita repercusión no turismo español e galego».

También la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha vuelto a manifestar su desacuerdo con el registro de viajeros que ha entrado este lunes en funcionamiento, por considerar que va contra la normativa europea de protección de datos, atenta contra la intimidad de los clientes y entraña riesgos de seguridad en la custodia de la información. Además han confirmado que participarán en la consulta pública abierta por el ministerio sobre la aplicación del real decreto que regula el registro. Propondrá sustituir este por un lector de pasaporte y DNIs que pueda automáticamente transmitir la información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

«El nuevo registro de viajeros es excesivo y muy peligroso, todos esos datos van a ser robados» Mónica P. Vilar

El uso obligatorio de la plataforma se estrenó con incidencias técnicas

La optimización de la plataforma electrónica donde las empresas deben introducir los datos de los clientes fue uno de los motivos de retrasar la entrada en vigor del nuevo registro. A finales de la semana pasada, fuentes oficiales del Ministerio del Interior aseguraban que la aplicación estaba en funcionamiento con buenos resultados y más de 64.000 negocios registrados. Sin embargo, el sector temía problemas en el primer día de uso obligatorio. «Sabíamos que el primer día iba a ser un caos. Hay que introducir los datos al momento, o al menos en la misma jornada en que se produce la operación, por lo que todo el mundo tiene que tener la plataforma activa. Entramos todos a la vez y la plataforma se cayó ya a primera hora, nuestros asociados no pudieron usarla en toda la mañana», censuraron desde Acave, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, negocios que también tienen que implementar el nuevo registro, junto con operadores e intermediarios turísticos, plataformas de reservas y también empresas de alquiler de vehículos sin conductor.

Desde el Ministerio del Interior admitieron que la plataforma se vio «afectada temporalmente» durante la mañana de ayer, y lo atribuyeron a «una actuación programada en el Centro de Procesos de Datos de El Escorial». Sin embargo, pasadas las dos de la tarde el departamento de Grande-Marlaska confirmaba que la aplicación volvía a funcionar con normalidad. Insisten en que el nuevo sistema simplifica y moderniza la recogida de datos, y que la nueva normativa actualiza otras obsoletas, contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana.