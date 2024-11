Presas evita abrir fisuras públicas con Pontón: «No BNG nunca hai contrarios, o noso marco é o do compañerismo»

El viernes, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, dijo que el BNG está «roto por dentro» al aparecer dos candidaturas alternativas a la de Ana Pontón para disputar el liderazgo interno. Al día siguiente, hoy sábado, Noa Presas, la parlamentaria que encabeza una de esas listas, compareció acompañada de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y de Mercedes Queixas, también diputada en O Hórreo y concejala en A Coruña, que concurren en la lista de Pontón. Preguntada sobre si era un gesto para reforzar la imagen de unidad del partido o de aproximación entre ambas listas, Presas respondió: «No BNG nunca hai contrarios, nunca hai oposicions. Ese non é o noso marco. O noso marco é o do compañerismo e o da pluralidade interna, e nese marco traballamos na nosa asemblea nacional. Sei que a outros partidos como o PP, que traballa baixo outros parámetros, é algo que lle pode sorprender pero para nós é algo natural. Da mesma maneira que o feminismo é plural e diverso e tece consensos desde visions diferentes que temos cada un, iso e o que facemos no BNG todos os días no noso traballo institucional no Parlamento, no noso traballo interno nas asambleas locais e comarcais. E tamén na nosa asamblea nacional, que é un foro de debate na que todos imos achegar as nosas visións para seguir traballando en ser o que somos e que que imos ser no futuro: a alternativa ao Partido Popular, cada vez máis forte e sempre imparable».

Presas, que se encuadra en el Movemento Arredista, una de las corrientes internas el BNG, evitó así abrir fisuras públicas con la candidatura que encabeza Ana Pontón, actual portavoz nacional del partido y candidada a la Xunta en las elecciones autonómicas del 2016, 2020 y 2024. Los militantes del Bloque podrán elegir entre una de esas listas o una tercera alternativa, la del colectivo Alicerce, que encabeza el candidato a la alcaldía en Mos, Gustavo Barcia, en la XVIII asamblea nacional.

Más allá de cuestiones orgánicas, la comparecencia de Presas tenía el objetivo de presentar una campaña para el 25 de noviembre, Día Internacional Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar la privatización de los servicios de atención a las víctimas.

La parlamentaria calificó de «absolutamente indecente» esa decisión del Gobierno autonómico, y subrayó que para el BNG «a violencia machista non é un negocio». Presas señaló que esos servicios serán gestionados por empresas como OHL y Eulen «dúas multinacionais amigas do PP», que cobrarán siete millones de euros por una decisión que supone «unha irresponsabilidade que reborda calquera límite moral».

Además, Presas denunció que esta mañana apareció vandalizado el mobiliario urbano alquilado por el BNG para mostrar el cartel de su campaña. Un hecho que condenó: «As feministas sabemos que o feminismo molesta os sectores máis conservadores, pero desde logo temos que dicir unha vez máis que ninguén nos vai a amedrentar e que imos seguir aplicando esta campaña con contundencia e con firmeza ao longo de todo o país».