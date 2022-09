Noa Presas, en el IES As Lagoas, donde trabajará este curso como profesora de gallego. Miguel Villar

Para Noa Presas Bergantiños (Ourense, 1987) el inicio del curso ha sido por partida doble, político y escolar. La diputada del BNG acaba de empezar a dar clases de gallego en el instituto As Lagoas de la capital ourensana. Licenciada en Filoloxía Galega e Románica, no quería perder contacto con su vocación profesional. «Como a tanta outra xente da miña xeración, colleume o parón da crise financeira e, cando tocaba naturalmente preparar as oposicións, non había», cuenta Presas, que empezó dando clases particulares por su cuenta o a través de academias, aunque también trabajó de teleoperadora.

Mientras, fue adquiriendo protagonismo en su partido y desde el año 2016 es diputada autonómica. Precisamente, compatibilizar primero las oposiciones y ahora las clases con el Parlamento es todo un reto, aunque ella subraya que «non son ámbitos tan diferentes» y espera que su experiencia en el salón de plenos le ayude en el aula.