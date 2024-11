Renfe abre la reserva de plazas para los trenes de media distancia

Pasajeros en la estación de tren de Santiago, a mediados de octubre Paco Rodríguez

Renfe ya ha abierto este jueves el proceso para formalizar los viajes con abonos gratuitos, después de que el martes pasado pusiera la venta de los billetes de larga distancia para la temporada navideña y no desbloqueara la reserva de plazas para los usuarios de media distancia que cuentan con abono gratuito. El último proceso se saldó con largas colas virtuales y esperas de hasta una hora, pues son más de 85.000 los gallegos que tienen estos abonos. Pero de momento las reservas se están realizando con una cierta normalidad para la segunda quincena de diciembre. No obstante, ya hay trenes completos en algunas de las frecuencias más demandadas.

No es el único problema con el que se están encontrando los usuarios habituales, especialmente en el eje atlántico y en la conexión Santiago-Ourense. «Faltan frecuencias y aún no cargaron las dobles composiciones», explica Iria Méndez, uno de los portavoces de la Plataforma de usuarios de media distancia. La ausencia de algunos servicios se nota especialmente en la conexión A Coruña-Santiago. También llama la atención el aumento en los tiempos de viaje en algunas frecuencias. Renfe adaptó en su momento los horarios a la avalancha de nuevos usuarios que suscitó la puesta en marcha de los abonos gratuitos, pues las salidas y entradas en las estaciones aumentaban los tiempos de parada. «Hemos pasado de hacer el viaje entre A Coruña y Vigo en una hora y veinte minutos a una hora y 44 minutos en los trenes madrugadores», explica Iria Méndez.

El Gobierno dará más libertad a Renfe para fijar los precios de los billetes pablo gonzález

Renfe abrió recientemente la venta para formalizar las plazas coincide durante el período de diciembre en el que estarán cortadas las circulaciones ferroviarias entre A Coruña y Santiago, con motivo de las obras en la estación coruñesa de San Cristóbal y la puesta en marcha de una terminal provisional mientras se desarrollan los trabajos. Los cortes se producirán después de que este mismo tramo estuviera vedado a la circulación durante dos jornadas del mes de septiembre. Los trenes se suprimirán en este tramo los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre, y Renfe dispondrá de un plan de transporte alternativo por autobús que incluye las principales frecuencias. No obstante, habrá hasta veinte servicios ferroviarios en los que no habrá alternativa por carretera, según se especifica en una hoja informativa distribuida hace unos días por Renfe. En los servicios de sustitución en autobús no se permitirá el transporte de mascotas ni de bicicletas.

Los usuarios están a la espera de que el Gobierno detalle cómo será el nuevo sistema que se instaurará a partir del 1 de enero. Parece que se quiere terminar con la gratuidad total, pero todo dependerá al final de las negociaciones parlamentarias.