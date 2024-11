Renfe abre con cuentagotas la posibilidad de formalizar plazas en diciembre para los usuarios de media distancia

Pasajeros esperando por sus trenes en la estación de San Cristóbal de A Coruña. EDUARDO PEREZ

Renfe ha abierto el grifo para que los usuarios de los trenes de media distancia puedan formalizar la reserva de plazas en los trenes del eje atlántico y de la conexión Santiago-Ourense, aunque de momento se hace con cuentagotas. Así, los viajeros con abono gratuito podrán reservar asientos los días 10, 11, 12,13 y 14 de diciembre, pero no más adelante, pues el cuadro operativo de la compañía ferroviaria pública cambiará totalmente a partir del día 15. A partir de entonces se espera que Renfe continúe sustituyendo los trenes Alvia por los de la serie 106 (Avril).

La apertura del proceso para formalizar las plazas coincide con el período en el que estarán cortadas las circulaciones ferroviarias entre A Coruña y Santiago, con motivo de las obras en la estación coruñesa de San Cristóbal y la puesta en marcha de una terminal provisional mientras se desarrollan los trabajos. Los cortes se producirán después de que este mismo tramo estuviera vedado a la circulación durante dos jornadas del mes de septiembre. Los trenes se suprimirán en este tramo los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre, y Renfe dispondrá de un plan de transporte alternativo por autobús que incluye las principales frecuencias. No obstante, habrá hasta veinte servicios ferroviarios en los que no habrá alternativa por carretera, según se especifica en una hoja informativa distribuida estos días por Renfe. En los servicios de sustitución en autobús no se permitirá el transporte de mascotas ni de bicicletas.

La ausencia de alternativas para estos servicios suscitó las críticas de la Plataforma de usuarios de media distancia, así como la imposibilidad de reservar asientos sinergiados en el Alvia que sale de Vigo con destino a Barcelona a las 7.45 horas