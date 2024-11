La Xunta reclama a la sociedad gallega que se movilice para exigir un tren mejor para Galicia

Óscar Puente, Alfonso Rueda, Inés Rey y Diego Calvo viajando en el tren

La Xunta está convencida de que los avances ferroviarios en Galicia están siendo muy lentos y escasos, en especial en la plasmación del corredor atlántico de mercancías y la salida sur de Vigo que debe de dar continuidad a la alta velocidad a través del eje atlántico hacia Portugal. «É hora de que a sociedade civil, que os empresarios, os sindicatos, que todos os axentes sociais e os partidos políticos tomen conciencia da situación e entre todos reclamemos algo que é xusto. Algo que non é dun partido, nin tampouco dunha empresa, senón que é da sociedade, que é de todo Vigo, que é de toda Galicia». La apelación general fue efectuada hoy por el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en el Foro Empresa Sostible organizado en Nigrán por la Confederación de Empresarios de Pontevedra, encuentro centrado en el ámbito de la movilidad.

«Desde logo os avances son minúsculos e vemos como cada vez que hai unha convocatoria para presentar proxectos aos fondos europeos que poden financiar este tipo de infraestruturas, todas as que teñen que ver co corredor atlántico de mercadorías, ou ben non se presentan, ou ben se presentan infraestruturas ou tramos ou partes desta infraestrutura que son moi pequenos», argumentó Calvo a la vez que advirtió que la celeridad prima en el corredor mediterráneo. «Avanza a velocidades moito máis rápido do que avanzamos nós», enfatizó.

El conselleiro de Presidencia vino a insistir con su llamamiento a tomar parte en el «gran acto cívico» que él mismo anunció que la Xunta organizará el mes que viene en Vigo, para reclamar la mencionada salida sur, la variante por Cercedo que evitará a los vigueses y al sur de Pontevedra que dar un rodeo hasta Santiago en los viajes a Madrid, y la aceleración del corredor atlántico.

«Esa é a reclamación que nos toca, e ese é tamén un reto que temos a curto prazo entre todos axéntes sociais. Por iso falamos dende a Xunta de Galicia convocar efectivamente un acto reivindicativo, que non é ir contra ninguén, é ir a favor de Galicia», reiteró Calvo. «Será un acto no que demandemos que se fagan as cousas pendentes para poder competir en igualdade de condicións, para que nosas mercadorías, as empresas que temos aquí, poidan saír exactamente igual e poidan ter as facilidades que teñen outras empresas que estean, por exemplo, no mediterráneo. Nós non podemos perder ese tren e nunca mellor dito», concluyó.

Caballero mantiene las protestas en favor del AVE de Vigo para que Óscar Puente acelere su calendario La Voz

El BNG también reclamó hoy «un impulso histórico e decidido para transformar a rede ferroviaria na Galiza» a través de una moción presentada por su senadora, Carme da Silva. La nacionalista presentó en el registro de la Cámara Alta el avance de la que será su petición al Gobierno de una agilización de los trámites y la posta en marcha de los servicios ferroviarios de cercanías comprometidos por el PSOE con el Bloque en los ejes A Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra, servicios sobre los que el ministro de Transportes anunció que habrá novedades a principios del 2025. Da Silva también reclama acelerar la conexión ferroviaria entre Lugo y Santiago, e impulsar la continuidad del eje atlántico hasta Ferrol y la frontera portuguesa.

«Galiza precisa un salto ao futuro da man do sistema e as infraestruturas ferroviarias e o BNG está decidido a impulsar esta transformación. No próximo pleno defenderemos unha moción co obxectivo de converter a rede ferroviaria galega nun eixo vertebrador do territorio, que favoreza unha Galiza mellor conectada, sustentábel e capaz de aproveitar o seu pleno potencial social, económico e ambiental», añade la senadora del BNG en la explicación de la misiva que defenderá en el pleno.