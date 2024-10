El Parlamento gallego guarda un minuto de silencio por las víctimas de la dana en Valencia, pero mantiene su actividad

Lavandeira jr | EFE

Los diputados presentes hoy en el Parlamento gallego y personal de la Cámara autonómica guardaron este mediodía un minuto de silencio en la escalinata principal de acceso al Pazo do Hórreo en memoria de las víctimas de la dana en Valencia. Al acto también acudieron la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, y el conselleiro de Cultura, José López Campos, ya que a continuación se reunían con el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, para abordar el futuro de la fundación que administrará el Panteón de Galegos Ilustres.

Campos había presentado, minutos antes, los presupuestos de su departamento en la comisión tercera, que tramita el proyecto de Orzamentos de la Xunta para el 2025. El órgano inició su actividad esta mañana con su presidenta, la nacionalista Noa Presas, expresando la «solidaridade» con todos los afectados por las «inclemencias climáticas» que afectan al Levante español. El conselleiro desglosó las principales líneas de las cuentas para el próximo año y, una vez finalizó su primer turno, la diputada del BNG Mercedes Queixas solicitó un receso para abordar la suspensión de la sesión, siguiendo la interrupción parcial del pleno en el Congreso y en otros parlamentos autonómicos.

Finalmente no hubo acuerdo entre los grupos para proceder a esa suspensión. Fuentes de la Cámara justifican que el calendario para la tramitación de los presupuestos está muy acotado, y que la interrupción de la comisión conllevaría reprogramar esa agenda cuyo objetivo es la aprobación de los Orzamentos a final de año para que entren en vigor el 1 de enero. Otros parlamentos, como el de Cataluña o Valencia, sí suspendieron la actividad de la Cámara, si bien en estos casos se estaban desarrollando sesiones plenarias.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, suspendió a primera hora la rueda de prensa que había convocado para abordar el incumplimiento de la Xunta en materia de inversión. La líder nacionalista transmitió «toda a solidariedade ás persoas que están sufrindo directamente as consecuencias desta terrible dana», ofreció «man tendida para poder axudar no que sexa necesario» y valoró la labor de los servicios de emergencia que «se están xogando as súas vidas para salvar a vida dos demais». Reclamó también a la Xunta que envíe todos los medios necesarios para ayudar «nun momento tan duro e tan dramático».

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, mantuvo su agenda esta mañana al reunirse con representantes de EspazoCoop en Santiago. Desde allí también mostró su «solidariedade» e «cariño» de los socialistas gallegos ante la tragedia. Trasladó su apoyo a los servicios de emergencias y deseó que sus tareas «poidan rematar canto antes» para proceder a la reparación de los daños materiales que está causando la dana.