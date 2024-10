Calvo alerta sobre la negativa del Gobierno a crear nuevos juzgados en Galicia y la saturación de la Policía Autonómica

XOAN A. SOLER

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, pasó este jueves por comisión parlamentaria para presentar las líneas generales de los Orzamentos de una cartera que abarca materias de deportes, justicia, administración local, emergencias o movilidad, que estará dotada de 589,5 millones de euros, un 2,1 % más que el año pasado. Pero aprovechó también para enumerar los deberes que la Xunta pone al Gobierno central. Alertó sobre la demora en la conexión de alta velocidad entre Galicia y Portugal, recordando que la comunidad urgió contar con ella antes del 2032, y advirtió que el Ministerio de Justicia no atenderá este año la demanda de crear nuevos juzgados de violencia de género. Tanto el Parlamento como la Xunta reclaman extenderlos al resto de ciudades, ya que solo están operativos en Vigo y A Coruña.

«Temos noticias, non oficiais -matizó Calvo-, de que este ano non se van crear novas unidades xudiciais, sería un problema grave», lamentó el conselleiro, quien apuntó al juzgado de violencia contra la mujer de Santiago como «primeira petición». En cuanto a la Policía Autonómica, que tiene un déficit de 155 agentes respecto al catálogo previsto, advirtió de que la reducida tasa de cobertura implicará «deixar de prestar algunha das súas funcións», argumentando que no será posible efectuar más desdobles y que resulta «imposible reorganizar os efectivos» de la plantilla. Explicó que la Xunta cofinancia el servicio, pero critica que el Gobierno central busque cambiar el convenio a unos términos «realmente abusivos», lo que acarrea una «situación moi grave». A pesar de las alegaciones al Ministerio del Interior, Calvo señaló que el Gobierno central se mantiene «intransixente» ante sus reclamaciones.

También avanzó que la Xunta solicitará al Estado la competencia en materia de meteorología para poder dar alertas a través del servicio de Meteogalicia que, según señaló, es «moito máis preciso» que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Centro de Alto Rendimiento en Pontevedra

Entre los principales proyectos que impulsará su consellería, destacó la ampliación del Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, que recibirá una partida inicial de 500.000 euros para comenzar su conversión en un Centro de Alto Rendimiento (CAR). También en el ámbito deportivo, las cuentas autonómicas recogen una inversión de 14,4 millones de euros en infraestructuras como la reforma del estadio Anxo Carro de Lugo, el skate park de Culleredo y la mejora de las pistas de atletismo de Balaídos.

Además, el Gobierno gallego invertirá 3,1 millones de euros en patrocinios y becas para deportistas de alto nivel, mientras que el programa de deporte escolar Xogade, en el que participaron el 60 % de los escolares gallegos, contará con una dotación de 3,9 millones de euros. La diputada socialista Paloma Castro, en su primera intervención, advirtió que la Xunta «esquecese» en los Orzamentos del 2025 los bonos Deporte y Actívate, lo que «evidencia que eran medidas puramente electoralistas».

La Xunta dedicará 216,6 millones de euros a movilidad, de los cuales 103 millones se asignaron al Plan de Transporte Público de Galicia, que mantendrá las bonificaciones de la Tarxeta Xente Nova, con 14,6 millones de euros, y de la Tarifa +65, con 2,7 millones de euros. También se invirtieron 16,6 millones en las obras de las estaciones intermodales de A Coruña y 6,1 millones en la de Lugo.

En cuanto a la financiación local, Calvo subrayó que se emplearán más de 20,6 millones de euros para mejorar infraestructuras municipales y aumentar la eficiencia energética. Además, el Fondo de Cooperación Local aumenta a 168 millones de euros, con un aumento de 5,4 millones para los municipios de menos de 15.000 habitantes. «É esencial apoiar aos concellos máis pequenos para que poidan prestar servizos de calidade á súa poboación», destacó el conselleiro. Castro le recriminó en su turno que la Xunta hace «trampas» en esta dotación, ya que la partida pra el fondo base «segue sendo a mesma dende o 2009».

En el ámbito de la justicia, las cuentas plantean 5,6 millones de euros para la mejora de la eficiencia energética en los juzgados de la comunidad y 4,8 millones para iniciar la construcción de la nueva sede del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en Santiago. Además, completó las obras del edificio judicial de A Estrada con una inversión de 1,7 millones de euros. Desde el BNG, el diputado Iago Tabarés lamentó que las medidas incluidas en los presupuestos de la Consellería «non van resolver os problemas» en asuntos como la justicia gratuita o el colapso en los juzgados, con un 60 % más de asuntos pendientes desde el 2016. «É unha demora que non só afecta aos dereitos fundamentais das persoas, senón que impiden que moitos delincuentes cheguen a ingresar en prisión», expuso.