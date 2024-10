Facenda se marca como «principal reto» la «substitución xeracional» del personal de la Xunta

MONICA ARCAY CARRO | XUNTA

El responsable de Facenda, Miguel Corgos, fue el primer miembro de la Xunta en pasar por comisión parlamentaria para exponer las claves de los presupuestos de su consellería. Resaltó que las cuentas autonómicas, que ascienden a 13.954 millones de euros, son «as máis altas da historia» y crecen un 2,6 % respecto al año anterior. El conselleiro afirmó que estas cifras «sentan as bases do futuro de Galicia» y subrayó que, por segundo año consecutivo, no será necesario recurrir al endeudamiento para financiarlas.

Corgos recordó que la Xunta financiará el primer curso gratuito «desde a gardería á universidade» y reforzará los servicios públicos, destinando tres de cada cuatro euros de los Orzamentos a sanidad, educación, política social y empleo, con un incremento que ronda los 500 millones de euros. En cuanto al ámbito empresarial, el conselleiro señaló que las cuentas autonómicas buscarán favorecer un tejido industrial sostenible, incentivando la innovación y reteniendo talento. Además, Corgos insistió en que se dará prioridad a la transición ecológica, de forma que «a riqueza natural de Galicia reverta na comunidade», una vez aprobada la ley de recursos naturales esta semana en el Parlamento, y consideró la colaboración con otras administraciones, como los ayuntamientos, «clave» para lograr estos objetivos.

Destacó que, en materia de personal, se está culminando la fase final del proceso de estabilización, que concluirá este año y beneficiará a más de de 5.500 empleados públicos. Se marcó como principal reto de futuro la «substitución xeracional», a través de un Plan Estratéxico de Recursos Humanos para «mellorar a transparencia das ofertas de emprego público e dos procesos selectivos», y simplificar el sistema de acceso, acortar su duración y adaptar los procesos «ás novas habilidades e capacidades requiridas no servizo público».

Respecto a las críticas sindicales sobre los cambios en las jefaturas territoriales de la Xunta, Corgos rechazó que permitir que estas no sean ocupadas exclusivamente por funcionarios signifique la «creación de comisarios políticos». Explicó que la medida pretende abrir la posibilidad de que personas con «experiencia acreditada» puedan ocupar esos cargos, aunque aseguró que la mayoría seguirán siendo funcionarios. «Non hai ningún plan para cambiar sistemáticamente por non traballadores públicos», añadió.

En su intervención, Corgos también abordó los Fondos Europeos, defendiendo la necesidad de optimizar su gestión para maximizar los recursos. Explicó que en 2025 se espera comprometer entre el 40 % y 50 % del nuevo marco financiero, y que el objetivo es seguir aumentando la participación de las comunidades autónomas en la gestión de estos fondos.

La nacionalista Noa Presas terció que los presupuestos carecen de medidas reales para combatir la «precariedade» en Galicia. Desde el BNG consideraron que las cuentas no aportaban soluciones para los jóvenes, a quienes, según denunciaron, «o acceso á vivenda segue a ser un problema gravísimo». Además, recriminó que el presupuesto destinaba recursos insuficientes a la sanidad pública. Desde el PSdeG, Elena Espinosa calificó las cuentas de la Xunta como «raquíticas e faltas de ambición», criticando la falta de inversión y las medidas fiscales, que consideró favorecían a las «grandes fortunas».