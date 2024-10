Rachas de 176 kilómetros por hora, 70 litros por metro cuadrado desde medianoche y problemas en el tráfico ferroviario: los efectos de Kirk en Galicia

Estado en el que quedó el polideportivo del instituto de Porto do Son cedida

El exhuracán Kirk, convertido ya en borrasca, se está dejando notar en Galicia por ahora en forma de mucha lluvia y fuerte viento. El 112 suma ya desde medianoche más de 110 pequeñas incidencias, sobre todo ramas y árboles caídos sobre carreteras y pequeñas inundaciones. Lo peor aún podría llegar en las próximas horas, especialmente al ir sumando precipitaciones sobre unos ríos ya al límite por ejemplo en puntos como Barbanza, Ferrol, Vigo, Santiago o el interior de Pontevedra. Toda la comunidad sigue en alerta naranja hasta las doce de la mañana por esos fuertes vientos, lluvias y oleaje. En la costa de Pontevedra el aviso es de color rojo.

A estas horas está cortada la circulación ferroviaria entre Padrón y A Escravitude sentido Vigo por la caída de un árbol. El tren 12411 tuvo que retroceder en Padrón y acceder a Vilagarcía por la vía de alta velocidad. También se está viendo afectado el tráfico ferroviario en sentido A Coruña. La vía convencional está bloqueada, y afecta a las paradas de Padrón, Pontecesures y Catoira. El tren que arrancaba de Vigo a las 6.50 ya no salió de la estación. Personal de Adif trabaja ahora mismo sobre la vía para intentar liberarla lo antes posible.

La empresa Naturgy reportó cortes de luz en al menos 50 puntos de la comunidad, sobre todo de las provincias de Pontevedra y A Coruña.

Mapa de incidencias de Naturgy a las 8.45 horas Naturgy

En Porto do Son Kirk ha tirado parte del polideportivo del instituto, donde hoy no habrá clase. Personal del GES de Noia, bomberos del parque de Ribeira y miembros de Protección Civil de Porto do Son se trasladaron anoche a la zona para comprobar los daños, que afectaban principalmente a la pared frontal de la construcción, que colapsó por completo. Todo apunta a que también podrían venirse abajo las laterales y el tejado. En Vimianzo ayer una manga marina se internó varios kilómetros tierra adentro provocando daños en varios núcleos, levantando tejados de viviendas y naves industriales, arrancado árboles e incluso desgajando el carballo centenario de Sanfíns.

El tornado de Vimianzo lo causó una manga marina que mantuvo su fuerza varios kilómetros tierra adentro Marta López

En cuanto a las lluvias Rois suma 70 solo desde las doce de la noche (180 desde ayer), Lousame 60 y Muros, 57. Llueve también con fuerza en el interior de la comunidad. Friol acumula en estas horas 60 litros, Forcarei y Ordes 52, Fornelos 53. En cuanto al viento se han registrado rachas de 176 kilómetros por hora en Carballeda de Valdeorras, 140 en O Xistral, 134 en Cabeza de Manzaneda o 130 en Lousame. En Lira se registraron ráfagas de 115 kilómetros por hora y de 110 en Punta Candieira, en Cedeira.

El transporte marítimo de la ría de Vigo está suspendido, igual que algunos vuelos con origen o destino Peinador o Alvedro. Air Europa anunciaba ayer que cancelaba las frecuencias entre Madrid y Vigo de las 6.40 y 10.40 horas, así como dos a la inversa que salían a las 8.40 y 11.25 horas. Asimismo, decidió no operar la conexión entre Madrid y A Coruña de las 6.40 horas y A Coruña-Madrid a las 11.10 horas, y las dos que conectan la capital española con Oporto (Portugal) a las 6.35 y 11.35 horas y el regreso a las 7.35 y 11.35 horas.

Árbol caído en Teo Xoán A. Soler

En Santiago las incidencias se multiplican. Desde Protección Civil y la Policía Local cuentan hasta más de 40 a lo largo de toda la noche, una cifra que va a aumentar a medida que la gente se traslade a sus trabajos. A las balsas de agua en distintas rotondas se une la caída de ramas, tejas o árboles por distintas zonas del municipio, con especial incidencia en el rural compostelano. En la propia capital gallega hay, al menos, dos calles cortadas por caída de árboles y tejas. En la rúa Betanzos, a escasos metros del colegio público Santiago Apóstol, la caída de un árbol sobre la vía pública afectó a varios coches afectados. En la calle Monte dos Postes permanece cortado uno de los carriles de circulación por la caída de placas del tejado del conservatorio de música. En el Ensanche la Policía Local y los bomberos piden que se extreme la precaución a la hora de circular tanto en coche como a pie debido a la continua caída de tejas.

Bomberos de O Porriño sin servicio

En medio de este escenario, los sindicatos advierten que los once municipios que dependen del parque de bomberos de O Porriño estarán sin servicio en pleno temporal. Desde la representación sindical de bomberos de O Baixo Miño, que abarca la cobertura de los ayuntamientos de O Porriño, Mos, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra, Tui, Tomiño, O Rosal, As Neves, Mondariz, Mondariz-Balneario, además de ser apoyo importante en los municipio de A Guarda, Gondomar, Nigrán, Baiona y Ponteareas advierten que «pese a que mañana se prevé un importante temporal que posiblemente deje cientos de incidencias, el parque permanecerá cerrado».