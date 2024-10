Las incidencias de Kirk en Lugo: inundaciones y numerosos árboles caídos en carreteras secundarias

El paso de Kirk por Lugo LAURA LEIRAS El paso de Kirk por Lugo LAURA LEIRAS El paso de Kirk por Lugo LAURA LEIRAS El paso de Kirk por Lugo LAURA LEIRAS El paso de Kirk por Lugo LAURA LEIRAS El paso de Kirk por Lugo LAURA LEIRAS El paso de Kirk por Lugo LAURA LEIRAS El paso de Kirk por Lugo LAURA LEIRAS El paso de Kirk por Lugo LAURA LEIRAS

La borrasca Kirk protagonizó una noche de viento y lluvia en la ciudad de Lugo, que amaneció con calles inundadas y muchas otras incidencias repartidas por la provinicia. En plena ciudad, los restos del huracán, que ya se anunció que podrían dejar rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, dejó inundaciones en la calle Serra de Meira y pequeñas ramas caídas en árboles y espacios exteriores.

En la montaña también Kirk dejó una fuerte pegada. Por ejemplo en A Fonsagrada, cerraron el parque de la alameda por el riesgo de desprendimiento de ramas de árboles. Se trata de una medida que se adoptó este lunes por la tarde también en la ciudad de Lugo. Además en zonas montañosas los miles de kilómetros de pistas que las rodean se vieron interrumpidas por la caída de árboles, que dificultaban el tráfico a primera hora de la mañana.

En A Fonsagrada cerraron el parque de la alameda MANUEL FERNÁNDEZ

En la comarca de Os Ancares las incidencias también fueron notables por el mismo motivo, la caída de árboles en carreteras secundarias. Vecinos que se trasladan a primera hora de la mañana a trabajar en el ámbito rural se encontraron con troncos que atravesaban la pista cortando el paso. Cuentan, sin embargo, que los retiraron rapidamente.

En cuanto a la situación en la Terra Chá, acumulaciones de agua y ramas caídas son las incidencias más frecuentes. En Xermade hay acumulaciones de agua en algunas pistas, como en Roupar, pero ninguna vía está cortada. La misma situación se da en Vilalba, en donde la carretera de Santaballa a Codesido por la Charca do Alligal está abierta al tráfico pese al aumento del nivel del río Trimaz. El Concello de Vilalba ha cortado un tramo del paseo fluvial, el que va de la Ponte dos Pasos al Muíño do Rañego, por la crecida del río Magdalena. En Guitiriz, por ahora, el río Parga no se ha desbordado. También hay campos inundados en Ponte de Outeiro (Castro de Rei).