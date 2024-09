Mil millones de euros hasta el 2030 para potenciar Galicia como destino turístico

Alfonso Rueda, este viernes, en el teatro Jofre de Ferrol, presentando la estrategia turística. CESAR TOIMIL

Una Galicia «máis acolledora que nunca», con un turismo sostenible, más internacional, desestacionalizado y que cuente con una mayor implicación de sus habitantes. Así dibuja el futuro del sector la Estratexia de Turismo 2030, presentada ayer por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en Ferrol. Son 64 medidas que buscan marcar el camino y, «en un cálculo conservador», señaló, suman mil millones de euros, la inversión que el gobierno autonómico prevé para los próximos seis años. Esta hoja de ruta, elaborada con las aportaciones de más de mil profesionales, pasa por consolidar Galicia como un destino «auténtico» y diferencial, y más rentable y competitivo para las empresas. El objetivo proyectado es que los 79,98 euros de gasto medio diario por turista del pasado año crezcan en el 2030 un 37 %, hasta los 110. Y que el empleo ligado al sector dé ocupación a 145.000 personas, frente a las 127.162 del 2023.

Para ello, se recogen medidas concretas, como la creación de una ventanilla única que busca desburocratizar y simplificar los trámites, agilizando la creación de negocios y atrayendo nuevas inversiones. En el ámbito digital contempla finalizar el proyecto del gemelo digital del Camino de Santiago, una herramienta que se aplicará también a otros espacios singulares. La estrategia también propone fomentar el uso de transportes «brandos», como bicicletas e itinerarios a pie, y de la movilidad eléctrica, además de impulsar el termalismo, la enogastronomía y el turismo de congresos. Y todo con la mirada puesta en el Xacobeo 2027.

«O turismo é a industria da felicidade», sostuvo Rueda, y que el visitante lo perciba requiere «ser xente riquiña, con sentidiño e que sabe ver as oportunidades». Porque a los turistas, defendió, «non hai que espantalos, nin ser hostís, nin maleducados», dijo reprobando a quienes «teñen o local pechado e din que aquí non poden vir, que molestan, que están de máis».

La Xunta escogió el Día del Turismo para presentar la nueva estrategia del sector. Y lo hizo en Ferrol, donde los datos de visitantes crecieron en lo que va de año un 50 % respecto al ejercicio anterior y en pleno auge del Camino Inglés.