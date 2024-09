Besteiro reivindica poder municipal con un centenar de alcaldes y exige mayor financiación local

PSDEG | EUROPAPRESS

El PSdeG reunió esta mañana en Santiago a más de un centenar de alcaldes y representantes de los concellos para exhibir músculo municipal y reclamar a la Xunta un mejor sistema de financiación local. Ejerció como anfitrión su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, quien destacó que sus regidores gobiernan a más de la mitad de la población gallega y compartió su compromiso de liderar una Galicia «máis xusta, equitativa e eficiente» desde el ámbito local. «Os alcaldes e as agrupacións locais son a nosa maior fortaleza, somos o partido con maior capacidade de influencia», presumió. Enfrente reprobó a una Xunta encabezada por Alfonso Rueda a la que consideró ineficiente y que «abandona» a los concellos.

El encuentro puso el foco en criticar esa gestión del Ejecutivo autonómico, al que los socialistas acusan de traspasar competencias a los ayuntamientos sin ofrecer la financiación adecuada. Uno de los ejemplos recurrentes es el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Según los alcaldes, la Xunta solo aporta 5 euros por hora, cuando el coste real es de 21 euros, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de este servicio esencial. También se abordó el incremento en la factura de la basura debido a la gestión de Sogama, en el que el PSdeG señala a la Xunta por beneficiarse de la recaudación completa del impuesto y de no haber reformado un sistema que ha sido penalizado por la Unión Europea. Los alcaldes pidieron que, si Rueda realmente quisiera aliviar la carga para los ciudadanos, se bonificase la totalidad del incremento en vez del 60 %, como anunció «de forma tramposa».

Besteiro reclamó un sistema de financiación municipal mejor dotado y que elimine las «discriminacións», al entender que favorecen desproporcionadamente a los municipios gobernados por el Partido Popular. Ante esta situación, anunció la coordinación de diferentes acciones de protesta a nivel local. El encuentro concluyó con el compromiso de realizar reuniones periódicas para evaluar la situación y continuar exigiendo soluciones a los problemas que enfrentan los concellos. Además, se anunció la creación de mesas de trabajo para reforzar la coordinación interna del partido y el inicio de un ciclo de diálogos en las provincias gallegas, comenzando en Celanova y Vigo.

Financiación autonómica

El líder del PSdeG, en declaraciones a los medios, lamentó que Alfonso Rueda no sitúe los intereses de Galicia por delante de los dictados de su partido. Tachó de «absurdo» e «infantil» que el presidente gallego no aproveche su reunión del viernes con el jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, para abordar la financiación específica que necesita Galicia por «seguir as directrices» del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. «O que Rueda ten que facer é poñer enriba da mesa as preocupacións dos galegos», afirmó, aludiendo a la importancia de buscar una financiación adaptada a las necesidades del territorio.

Además, el líder socialista cuestionó que el titular de la Xunta no haya convocado a los líderes de la oposición en Galicia para consensuar una postura común sobre la financiación. «Non é unha boa forma de facer política porque require amplos consensos», destacó Besteiro, quien apeló a la «coherencia política» para instar a Rueda a que sea consistente en sus demandas al Estado y aplique los mismos principios en su relación con los municipios gallegos. «O que pide ao Estado tamén ten que ser capaz de dalo aos propios concellos», subrayó, recordando que la Xunta debe ser fiscalmente corresponsable con los ayuntamientos.