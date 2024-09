El 11 de septiembre arrancarán el curso en Galicia 308.000 alumnos

Los alumnos del IES Lucus Augusti regresando a las aulas, el curso pasado ALBERTO LÓPEZ

El curso 2024-2025 comenzará en una semana en Galicia con 307.854 alumnos en las etapas de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. El 11 de septiembre regresarán a las aulas de 1.243 centros repartidos por 286 concellos, muestra de la gran dispersión del sistema educativo por la comunidad. Solo no hay colegios en 27 municipios.

Son 3.289 alumnos menos que el año pasado en centros públicos, concertados y privados. En infantil serán 48.467 (1.662 menos); en primaria, 126.531 (la gran caída, de 2.368 estudiantes); en educación especial, 1.359 (63 más); en secundaria, 97.680 (338 menos), y en bachillerato, 33.817 (1.016 más).

Por provincias, en A Coruña comenzarán el curso 131.474 estudiantes en 92 concellos, en Lugo serán 32.392 en 65 municipios, en Ourense habrá 29.634 en 68 ayuntamientos y en Pontevedra volverán a las aulas 114.354 escolares en 61 concellos.

Este curso se incorporarán en Galicia 1.256 nuevos profesores que aprobaron la oposición este verano y que se distribuirán en cuatro cuerpos docentes: 690 de enseñanza secundaria, 474 maestros, 67 especialistas de FP y 25 en escuelas oficiales de idiomas.

Primer curso con profesores del siglo XXI: «Tenía miedo de que me tocase en un instituto, por si me confundían con alguna alumna» Sara Pérez

Precisamente, a esta nueva generación de docentes les dio la bienvenida este miércoles el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. Se refirió a ellos como «a pedra angular do noso sistema educativo» y los animó a «avanzar na construción da educación do futuro, cun modelo máis plural, conectado e eficaz, que promova a personalización do ensino para asegurar a inclusión educativa plena do alumnado, e que aposte polas competencias claves e pola formación STEM».

Entre ellos, llegarán a las aulas gallegas los primeros profesores del siglo XXI: un centenar de docentes nacidos en los años 2000 y 2001 que aprobaron la oposición y se incorporan esta semana a colegios de infantil y de primaria en un año con muchas novedades.

Más profesores para menos alumnos

Solo en las etapas de infantil y primaria la matrícula cae en unos cuatro mil alumnos, pero seguirán en funcionamiento el mismo número de aulas. Serán 7.336, dos más que el curso pasado. Una realidad que es fruto del acuerdo alcanzado en octubre del 2023 entre los sindicatos CC.OO., Anpe y UGT y la Xunta, en el que, entre otras medidas, se reduce la ratio de alumnos por clase. Esto permite que 204 aulas permanezcan abiertas, que con las anteriores ratios cerrarían por falta de estudiantes. Se estima que, en los próximos tres cursos, serán 900 las que continúen en funcionamiento pese a la caída de matrícula.

A través del plan de mejora educativa (Mega), los centros gallegos contarán con un refuerzo de 400 profesores que reforzarán competencias claves y prestarán un aprendizaje personalizado. La mitad de ellos, que se corresponden con el programa Proa+, se incorporarán en octubre y son especialistas en Audición e Linguaxe y Pedagoxía Terapéutica. Los colegios que cuenten con al menos un 30 % de alumnos vulnerables podrán solicitar este refuerzo, entre otros requisitos.