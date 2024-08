El próximo curso cerrarán en Galicia seis escuelas de infantil y primaria y otras cuatro se agruparán por falta de alumnos

El colegio Eusebio da Guarda abre sus aulas en el primer día de clase César Quian

El próximo curso 2024-2025 habrá en Galicia diez escuelas públicas menos (nueve de de infantil y una de primaria) por falta de alumnos por orden de la Consellería de Educación. Las clases comenzarán el 11 de septiembre con un total de 174.998 alumnos, unos cuatro mil estudiantes menos que en el período anterior, y con 7.336 aulas en funcionamiento, dos más que en el curso pasado. La Xunta afirma también que se incrementará el número de maestros, con nuevas incorporaciones hasta septiembre.

Por este descenso en la matrícula (1.662 alumnos menos en infantil y 2.368 en primaria), cerrarán las escuelas de educación infantil EEI de Traba (en Laxe, con tres matriculados), EEI de Tal de Abaixo (en Muros, tres niños), EEI de Agro-Baredo (en Baiona, cuatro alumnos), EEI de Solobeira (en Vilagarcía de Arousa, dos estudiantes), EEI de Guillán (en Vilagarcía de Arousa, dos) y el Colegio CEIP de Beariz (tres niños). Estos alumnos, explica Educación, ya tienen plaza en las escuelas de referencia más cercanas.

También se cerrarán las aulas de cuatro centros del concello de Padrón (según la consellería, para facilitar un mejor funcionamiento) que pasarán a integrarse en el Colegio Rural Agrupado de Dodro, que se convertirá en el CRA de Dodro-Padrón. Son las escuelas de educación infantil EEI de Arretén, EEI A Escravitude, EEI de Extramundi de Arriba y la EEI de Pontecesures. «O obxectivo é que, ao funcionar como un único centro, conten con máis e mellores recursos e desenvolvan proxectos en común», señalan desde la Xunta.

A pesar de tener una matrícula inferior a seis alumnos este curso, la Consellería de Educación mantendrá en funcionamiento cuatro centros al prever un incremento de estudiantes en los próximos años. Son las escuelas de educación infantil EEI de Santa Cruz (San Cibrao das Viñas) y EEI de Taboadela (Taboadela) y de los colegios CEIP de Pazos-Comoxo (Boiro) y CEIP de Vilariño de Conso. Todos tienen cinco alumnos matriculados.

El Diario Oficial de Galicia publica este miércoles la modificación del catálogo de unidades del sistema público en las etapas de infantil y primaria, donde ya se aplica el acuerdo alcanzado entre Xunta y sindicatos. La matrícula de infantil este curso 2024-2025 será de 48.467 alumnos, y la de primaria, de 126.531. Afirma la consellería que la aplicación del acuerdo permite mantener abiertas 204 aulas que, con las ratios anteriores, habrían cerrado. Se estima que, pese a la caída de la natalidad, en los próximos tres años, podrán continuar en funcionamiento unas 900.

«Nós queremos que se aplique o acordo tal e como o firmamos co presidente da Xunta. Entendemos que non pode haber un ou dous alumnos nun centro, non habería sociabilidade. Pero moitas unidades das que se tiñan que crear, non se crearon. Nós imos facer un estudo», valoran desde el sindicato ANPE.

La Consellería de Educación recibió 14.379 solicitudes de plaza para niños que ingresan por primera vez en el sistema en 4.º de infantil. Quedaron libres, entonces, el 32 % de las plazas ofertadas (21.137).