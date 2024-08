Las víctimas del Alvia piden una reunión con Óscar Puente y cuestionan la continuidad de la actual responsable de Seguridad del ADIF

El ministro Óscar Puente, en el debate del martes sobre la AP-9 Sergio Pérez

La Plataforma de Víctimas del Alvia ha remitido una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para solicitarle una reunión y abordar con él cuestiones como la necesidad de una investigación técnica independiente sobre las causas del descarrilamiento que, según el balance judicial de la sentencia hecha pública hace un mes, dejó 79 fallecidos y 143 lesionados el 24 de julio del 2013.

Después del fallo judicial, que condena al maquinista y al exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, a dos años y medio de prisión, la plataforma cuestiona la continuidad de Esther Mateo como directora de Seguridad del ADIF pues consideran que «faltó a la verdad en el juicio» al considerar que la curva de Angrois no era especialmente peligrosa. «¿En manos de quiénes estamos?», se preguntan. Las víctimas quieren demostrar al ministro que Esther Mateo «faltó a la verdad en el juicio» y recuerdan que la jueza calificó de «incomprensible» que el administrador ferroviario dejase este peligroso tramo sin protección, «dejando recaer toda la responsabilidad en el maquinista y sin analizar y gestionar los riesgos en materia de seguridad». La intención de las víctimas, aunque no la explicitan, es pedir al ministro que cese a la responsable del ADIF:

En el documento que han trasladado al ministro, agradecen a Óscar Puente su apoyo a las víctimas cuando era alcalde de Valladolid y aprobó una moción en el 2016 para pedir una comisión de investigación compuesta por técnicos y expertos independientes. A la luz de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, los afectados creen que ha llegado el momento de reiniciar la investigación oficial, algo a lo que se ha negado en distintas ocasiones la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), pese a que la Comisión Europea dictaminó que las pesquisas no se realizaron con garantías de independencia.

Jesús Domínguez, portavoz de las víctimas del Alvia: «El vaso de la inseguridad se fue llenando y solo faltó un maquinista para desbordarlo» pablo gonzález

La Plataforma califica de «infame» la investigación de la CIAF, «pues culpaba exclusivamente al maquinista y no analizaba las causas raíz» que, en su opinión, afectan al Ministerio de Transportes, a Renfe y al ADIF. La falta de independencia con la que se elaboró el informe oficial, advierten, «pone a todos en riesgo». «Si no se investiga correctamente no se pueden tomar las medidas adecuadas para evitar que hechos tan terribles puedan repetirse», alegan en la carta, después de que la sentencia constatara la falta de protección en la curva de Angrois y la ausencia de análisis de riesgos para detectar el peligro objetivo que suponía este punto de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago.

La jueza asume que el ADIF no solo no mitigó el riesgo en Angrois, sino que lo incrementó pablo gonzález «»

Los afectados pedirán también al ministro que explique si el ADIF va a recurrir la sentencia, tal y como ya avanzó el administrador, o si por el contrario «va a asumir sus responsabilidades y pedir perdón» para «dejar de seguir generando sufrimiento a víctimas y familiares». Finalmente, en la misiva dirigida a Óscar Puente, la Plataforma también expone su «inquietud» ante la recientemente aprobada Autoridad Independiente para la Investigación de Accidentes, un nuevo ente que investigará los siniestros en todos los modos de transporte y que empezará a funcionar el año que viene.

La sentencia del Alvia está pendiente de los recursos de las partes ante la Audiencia Provincial de A Coruña. Tendrían de plazo hasta el próximo 10 de septiembre. La representación legal del maquinista y el ADIF han confirmado su intención de recurrir. Todavía no está claro si la Fiscalía lo hará.