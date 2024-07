Los primeros refugiados de la guerra de Mali llegarán al Monte do Gozo a partir del día 25

La Guardamar Calíope de Salvamento Marítimo acompañó ayer hasta el puerto de Arguineguín a dos cayucos con 158 inmigrantes localizados a unos 17 kilómetros de Gran Canaria. Ángel Medina G. | EFE

Los primeros inmigrantes que llegarán a Galicia este verano se alojarán en las instalaciones del albergue del Monte do Gozo, en Santiago, a partir del próximo día 25. El primer grupo está formado por 208 adultos, todos varones, que proceden de Canarias, adonde llegaron huyendo de la guerra de Mali. Así se confirmó ayer tras la conversación que mantuvieron por la mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en la que limaron asperezas y zanjaron la polémica en relación con el número de personas que vendrán a Galicia. Mientras desde la Delegación del Gobierno se indicaba que está prevista la llegada de 470 refugiados entre julio y septiembre, fuentes de la Consellería de Política Social aseguraban que el Gobierno central estaba ocultando las cifras y que en realidad eran 676 los inmigrantes que finalmente llegarían a Galicia.

El uso de las instalaciones del Monte do Gozo estuvo en el aire en algún momento, y por eso desde el Gobierno central ya se estaban buscando alternativas. Pero la conversación de ayer entre Alfonso Rueda y Pedro Blanco cerró la crisis, y se mantuvo el albergue compostelano como alojamiento para los primeros inmigrantes, tal como estaba previsto desde un primer momento. Ambos acordaron, además, establecer a partir de ahora un nuevo canal de comunicación para mantener la máxima colaboración entre ambas Administraciones. «O presidente da Xunta e o delegado do Goberno mantiveron esta mañá unha nova conversa telefónica, na que acordaron abrir unha canle de comunicación fluída e constante sobre a chegada de persoas migrantes a Galicia, que coordina o Goberno central». Ese es el texto conjunto del acuerdo que fue difundido ayer desde la Delegación del Gobierno, en lo que supone un primer ejemplo de coordinación informativa en relación con los refugiados que vendrán a Galicia este verano. Del pacto entre Rueda y Blanco también salió la confirmación de que «o primeiro grupo de persoas chegará ao longo dos próximos días ao Monte do Gozo».

Está previsto que los inmigrantes vayan llegando a Galicia de forma escalonada de acuerdo con un programa que puede sufrir variaciones, ya que se trata de una emergencia humanitaria que está abierta a cambios de última hora por la crisis que sufre Canarias con la llegada diaria de cayucos a sus costas. Las plazas del albergue del Monte do Gozo se irán ocupando progresivamente a partir del próximo día 25. Antes de que acabe este mes, también se espera la llegada de 69 refugiados a Becerreá. A partir del 1 de agosto está previsto que lleguen 16 inmigrantes a Ourense y 25 a Monforte. Santiago acogerá un segundo grupo formado por 115 refugiados desde el 15 de agosto en adelante, y a partir del 19 de ese mes se esperan 9 inmigrantes en Ourense y 25 en Allariz, ya en septiembre.

En albergues y hostales

Los refugiados serán acogidos en albergues y hostales, y estarán tutelados en todo momento por las organizaciones humanitarias que habitualmente trabajan con el Gobierno. Los que vendrán a Galicia ya llevan un tiempo en centros de internamiento de las islas, por lo que en principio se encuentran en buen estado de salud y bastante adaptados a su nueva situación. La mayoría ya han iniciado los trámites para solicitar asilo y refugio.

No hay un tiempo determinado de estancia de estas personas en los albergues y hostales en los que serán acogidos, pero en todo caso será temporal, tal y como establece el programa de acogimiento humanitario de la Secretaría de Estado de Migraciones. El objetivo es que los refugiados vayan asumiendo su nueva situación con la ayuda de las organizaciones humanitarias, de forma que puedan tomar decisiones de manera independiente lo antes posible. En anteriores ocasiones hubo casos en los que no llegaron a estar ni un mes, ya que a los pocos días decidieron trasladarse a zonas en las que tenían amigos o familiares.