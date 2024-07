La Xunta acusa al Gobierno de mentir sobre el retraso en recibir en Galicia a los menores migrantes

Servicios sanitarios trasladan a un joven llegado a El Hierro en una patera Europa Press | EUROPAPRESS

La Xunta ha vuelto a acusar a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de «mentir» por haber tachado de insolidarias a las comunidades autónomas que aún no han recibido a los menores migrantes no acompañados que pactaron el año pasado. Galicia, que se había comprometido a acoger a 28, es una de las que sigue a la espera porque, tal y como publicó La Voz de Galicia, Canarias no remitirá el primer listado de nombres y edades de la mitad de esos niños y niñas hasta la próxima semana. Para la Consellería de Política Social eso demuestra claramente que la responsabilidad del retraso no recae en la Administración gallega, sino que tiene que ver con el «atasco burocrático» que sufre el Gobierno canario respecto a esta cuestión.

La Xunta espera que, ahora que el Ejecutivo insular ha informado de que enviará durante este mes los listados provisionales de los menores migrantes que se trasladarán a la comunidad gallega, podrá avanzarse para recibir «lo antes posible» a los 28 jóvenes correspondientes al reparto solidario entre comunidades autónomas del 2023.

«Galicia volveu demostrar unha vez máis que é unha comunidades solidaria, que estamos dispostos a acoller a todos os menores non acompañados e darlles calidade de vida, porque non só é darlles aloxamento e manutención, senón tamén darlles atención educativa e sanitaria», señaló ayer, durante una visita a una escuela infantil, la titular de Política Social, Fabiola García. Ya el jueves, la conselleira había acusado a la ministra Rego de «deslealdade» por sus críticas a las comunidades al achacarles haber recibido la financiación correspondiente al reparto del 2023, pero no a los menores extranjeros. Fue entonces cuando explicó que Galicia tenía muy avanzados los acuerdos con Canarias, firmados hace meses, pero que el Gobierno insular aún no había podido materializaros. Incluso reveló que el presidente canario había reconocido durante la conferencia sectorial del miércoles «dificultades a nivel burocrático, a nivel administrativo» y habría pedido «desculpas por todas as trabas que tiveron, pola saturación que teñen e por non ter enviado aínda aos menores».

La misma versión ofreció el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, que en una comparecencia en comisión parlamentaria insistió en que Galicia lleva desde el 2021 apoyando los acuerdos de distribución de jóvenes migrantes.

Sistema de integración

Política Social ha recordado que, además de los 28 niños y adolescentes pendientes de traslado, Galicia ha acordado a acoger a otros 26 menores en este 2024. Lo hizo en la conferencia sectorial del miércoles, que dio origen a la ruptura de los pactos de Gobierno entre Vox y el PP en cinco autonomías.

La titular del departamento ha insistido también que el sistema de acogida gallego es «diferente ao do resto de comunidades». «Non temos centros específicos para menores, senón que se integran dentro do noso propio sistema de protección, que resulta moi exitoso. Os nenos están moi contentos e iso tamén lles permite integrarse o antes posible na nosa comunidade», remarcó ayer.

Actualmente, Galicia tiene acogidos a 163 jóvenes migrantes en su sistema de protección. Más allá de los que llegaron por sus propios medios, desde Canarias y Ceuta fueron derivados 36 en el 2021 y otros tantos en el 2022.