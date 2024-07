Feijoo dice que las puertas del PP están abiertas a los desencantados con Vox

Feijoo junto a Rueda, Luis Menor y Paula Prado en el congreso del PP en Ourense. ALEJANDRO CAMBA

El PP se dispone a reorganizar el espacio de la derecha una vez consumado el órdago del líder de Vox, Santiago Abascal, que supuso la ruptura de los gobiernos de coalición en las cinco comunidades en las que compartían Ejecutivo. Este sábado, Feijoo, insistió en el «chantaje» al que pretendía someterle Abascal y defendió que las puertas del PP están abiertas para «dejar entrar» a todos lo que quieran un cambio de Gobierno, entre ellos los que no entiendan la «deriva» de los dirigentes de Vox, que tachó de disparatada.

«Este es su partido y esta es su casa», afirmó el líder del PP en Ourense, donde clausuró el congreso provincial extraordinario del PP. El líder popular se dirigió a los simpatizantes de Vox y dijo entender que haya ciudadanos «con cierta decepción» por lo ocurrido y con la posibilidad de que se pueda «frustrar el cambio». En todo caso, aseguró que ese cambio «va a llegar porque es imparable».

«Caben los votantes del PP, los miles de decepcionados con el PSOE y también los que no entienden la deriva de los dirigentes de Vox haciéndole favores al Gobierno más disparatado», afirmó Feijoo, ensanchando las puertas del PP a votantes tradicionales de otros partidos.

Frente al pensamiento único

«Ellos se han equivocado de persona planteando un chantaje, pero nosotros no nos vamos a confundir ni a equivocar ni de adversarios, ni de prioridades ni de objetivos», sostuvo el presidente del PP, que aseguró que los adversarios de su partido son «la parálisis, la decadencia y el deterioro del Gobierno». Frente a ello, insistió en que el PP es un partido que no es intransigente ni defiende el pensamiento único.

Abascal busca fortalecer su espacio frente a Alvise Pérez Gonzalo Bareño

.Lo que sí defendió fue la apuesta de su formación por unos principios que «no se van a sacar a subasta como hizo este Gobierno para ser investido, ni se van a someter a la amenaza de nadie, cueste lo que cueste». «Allá quien quiera comportarse como el independentismo, haciendo chantajes a la nación, allá quien quiera montar espectáculos de inmadurez como si fueran de Sumar o de Podemos, allá quien solo piense en su interés personal, como Sánchez», proclamó, en referencia a Vox y a Santiago Abascal.

Feijoo dice que Vox no midió su decisión: «Se han pasado de frenada y han descarrilado» Gonzalo Bareño

«Quien pretenda un espectáculo que no cuente con nosotros», dijo Feijoo, insistiendo en que no comparte la idea de nación que se aparece «cuando se antepone el interés particular al general, cuando se desatienden de los problemas reales, cuando no existe la más mínima sensibilidad». Referencias a la negativa del partido de Abascal a que se acogiera en las comunidades en las que cogobernaba ni un solo menor no acompañado. «Esa idea de nación, como la de Sánchez, no es la nuestra, no estamos en política para desatender los problemas de los ciudadanos», afirmó.

Vox se fue, ¿debemos felicitarnos? fernando salgado

De cara al futuro, indicó que hay alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez y que existen otras formaciones con las que pactar más allá de Vox. Los populares no descartan pactos con el PNV y ni siquiera con Junts.

Feijoo cargó también contra el PSOE y se negó a que un ministro como José Luis Escrivá acabe como gobernador del Banco de España. Acusó al líder del PSOE de querer poner a su consejo de ministros al frente de las principales instituciones de España.

Abascal exige a los populares un plan de deportaciones para darles su apoyo

El líder de Vox, Santiago Abascal, exigió este sábado al PP un plan de deportaciones para los inmigrantes ilegales, incluidos los menores de edad, si quiere su apoyo después de que esta semana su formación haya decidido salirse de los gobiernos autonómicos con el PP por la acogida de menores inmigrantes procedentes de Canarias. «Vamos a exigir un plan de deportaciones para que los niños vuelvan con sus padres, para que los ilegales vuelvan a sus países; y vamos a exigir que la inmigración en España empiece a ser regulada y ordenada», afirmó el líder de la formación de extrema derecha como condición a cualquier acuerdo con el partido dirigido por Alberto Núñez Feijoo.

A propósito de su relación con el líder del PP, Abascal la calificó de «gélida» y acusó al líder popular de haber ido de «tapadillo» y de haber boicoteado los resultados que emergieron de las elecciones autonómicas y municipales celebradas en la primavera del pasado año, según declaró en una entrevista con El Confidencial.

Acuerdo «de tapadillo»

«Feijoo pretendía llegar a un acuerdo de tapadillo, que le diéramos los gobiernos, que fuéramos a las elecciones [generales del 23 de julio] en secreto y después ya llegábamos a un pacto», sostuvo. «Yo todo lo que hago, lo hago a la vista del público; yo no negocio por debajo», aseveró Abascal sobre las negociaciones llevadas a cabo el año pasado y que se tradujeron en la formación de gobiernos de coalición del PP y Vox en la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Murcia y Extremadura.

Frente a esos desafíos al PP, el PSOE reclamó a Feijoo que los populares deroguen «de manera inmediata» la normativa, reglamentos y leyes que han elaborado con Vox. La portavoz de la ejecutiva socialista Esther Peña, se refirió en concreto a normas que, según dijo, van en contra de las mujeres, del colectivo LGTBI, de la memoria democrática y de los intereses de las personas trabajadoras.

Los socialistas consideran que frente a las afirmaciones de Feijoo de que el Gobierno progresista entre el PSOE y Sumar nacía muerto, «le han explotado en la cara los gobiernos de coalición de PP con Vox». «Parece una cuestión de justicia poética», señaló en referencia a la ruptura de los pactos autonómicos. Peña consideró que nunca se debió haber abierto la puerta de la democracia ni de las instituciones a la ultraderecha y subrayó que esta situación quedará «para siempre» en la hoja de servicio de Feijoo.

Para la portavoz socialista, «los ultras siguen en los gobiernos, es Vox el que ha salido de ellos», porque el PP «sigue acogiendo a la ultraderecha en su seno».