Homenaje del PP a Miguel Ángel Blanco en A Merca a los 27 años del atentado

El PP de Galicia rindió homenaje este viernes a Miguel Ángel Blanco al cumplirse 27 años del atentado de ETA que acabó con su vida en Ermua (Vizcaya). La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, presidió el acto y reclamó «memoria, dignidade e xustiza para un vasco con profundas raíces galegas». El homenaje se celebró en el cementerio de Faramontaos (A Merca), donde reposan los restos del concejal del PP asesinado por la banda terrorista y de donde es originaria su familia. Paula Prado estaba acompañada del eurodiputado Adrián Vázquez y de diputados autonómicos y nacionales y senadores del PP, además del teniente de alcalde del Concello de A Merca, Josefina Carrera.

La número dos de los populares gallegos definió a Miguel Ángel Blanco como «un exemplo moral e de coraxe democrática» y reivindicó «a conciencia tranquila do Partido Popular». Prado aseguró: «Nós estamos onde temos que estar. Os demais saberán o que fan e o rédito político que obteñen». De esa forma rechazó «todos e cada un dos acordos políticos con partidos que manteñen a indignidade, que non condenan os asasinatos de ETA e que pretenden lexitimar a súa existencia», al tiempo que dijo que no entendía «que haxa partidos galegos aliados cos herdeiros da banda terrorista».