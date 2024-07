El Sergas cierra temporalmente algunos consultorios y concentra servicios por la falta de médicos

Foto de un centro de salud de Barbanza CARMELA QUEIJEIRO

Pese a que más del 86 % de los médicos que finalizan la especialidad de familia han aceptado reforzar la atención primaria durante este verano, el déficit ya crónico que sufre este nivel asistencial provoca que un año más haya que reorganizar la asistencia por la imposibilidad de encontrar sustitutos suficientes. La Consellería de Sanidade asegura que la situación no es peor que la del año pasado y se toman medidas similares, que pasan por cerrar temporalmente algunos consultorios —que ya no tenían un horario completo—, como adelantó el conselleiro de Sanidade el pasado fin de semana, y concentrar actividad. Es decir, que la atención se realice en un centro de referencia. Ocurre sobre todo en pediatría pero también con medicina de familia en aquellos casos en los que no es posible cubrir la ausencia. Desde el Sergas explican que «a reorganización é a mínima posible e en ocasións consiste en centralizar só un servizo, por exemplo pediatría, ou facelo só durante as quendas de tarde. A concentración é puntual, provisional, motivada pola falta de médicos e xustificada por razóns de eficiencia».

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló ayer que los pacientes de algunos centros, en determinados períodos del verano, deberán desplazarse a un dispositivo próximo, algo que pasó otros años y se intenta minimizar al máximo. También mostró su satisfacción porque el Consejo de Ministros apruebe hoy el decreto para implantar la especialidad de urgencias, lo que evitará fugas de médicos de familia a estos servicios.

Sin embargo, esta situación provoca inquietud en organizaciones de defensa de la sanidad. La plataforma SOS Sanidade Pública anunciará hoy movilizaciones por el cierre de agendas de medicina de familia y de pediatría, así como de camas hospitalarias. Desde esta entidad enumeran algunos de los centros que se quedarán sin servicio en verano, como Outes y Fornelo de Montes, ambos sin pediatra, o zonas costeras con una reducción de personal, como el centro de salud de Tui, con cuatro médicos de vacaciones en verano sin sustitutos y tres enfermeros con un único recambio, o el consultorio de Vilalonga, en Sanxenxo, que tendrá este mes un facultativo para atender a los pacientes de dos cupos.