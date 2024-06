Casi 110 mires de último año aceptan reforzar el Sergas en verano

EUROPAPRESS

Casi 110 médicos internos residentes de cuarto año (es decir, del último, y que acabarán esta formación en septiembre) han aceptado la propuesta del Sergas para incorporarse este verano a un centro de salud y ayudar a paliar la carencia de profesionales en este período. En concreto, se integran 103 mires formados como médicos de familia, y otros seis para pediatría. En sus centros de salud tendrán que contar con un tutor cerca.

«A resposta dos mir do último ano á proposta de colaboración para o reforzo da asistencia sanitaria no verán está a ser moi favorable e a Consellería de Sanidade quere recoñecer e agradecer o esforzo e a implicación desta nova xeración de médicos que obtén a formación especializada en Galicia», apuntan fuentes del Sergas. «Esperamos que ao longo as seguintes semanas sigamos contando con máis incorporacións e tamén teñamos moitos médicos implicados no resto das medidas activadas», añaden.

En el caso de los médicos de familia, han aceptado el 86 % del total. De ellos, 21 estarán en centros de salud del área sanitaria de Vigo; otros 20 en la de A Coruña-Cee; 19 en ambulatorios de Santiago-Barbanza; 15 en Lugo-A Mariña-Lemos; 13 en Pontevedra-Salnés; 9 en Ourense (incluyendo toda la provincia); y 6 en el área sanitaria de Ferrol.

En cuanto a pediatría, la aceptación es mucho más discreta, de menos del 25 %. Habrá dos incorporaciones en centros del área de Vigo; y los otros cuatro estarán en Pontevedra-Salnés, las provincias de Ourense y Lugo, y Ferrolterra.