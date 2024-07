El conselleiro de Sanidade intervendrá en el Parlamento en medio del cierre temporal de consultorios

XOAN A. SOLER

El último pleno del período de sesiones en el Parlamento gallego, los próximos días 9 y 10 de este mes, incluirá las comparecencias de los conselleiros de Facenda, Miguel Corgos, y Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que lo hará a petición propia para presentar las líneas estratégicas de su departamento. La intervención del responsable autonómico en materia de sanidad se produce en medio del debate abierto por el cierre temporal de algunos centros sanitarios para concentrar servicios y compensar la falta de médicos durante los meses de verano.

«Sen tempo non era», reprochó la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, tras la junta de portavoces celebrada este martes en el Parlamento gallego, en la que los nacionalistas habían registrado ya la petición de que Gómez Caamaño compareciese para responder sobre el déficit de personal en el Sergas y el cierre de consultorios, camas y plantas este verano. El PSdeG presentará una pregunta oral sobre la situación de la asistencia pediátrica en O Barco de Valdeorras, lo que la viceportavoz socialista Lara Méndez situó como paradigma «do que está a suceder en toda Galicia como consecuencia da nefasta xestión da sanidade» por parte de la Xunta. «O desleixo e o abandono de funcións están a poñer en risco este piar do benestar pola súa falla de planificación, de xestión e de recursos», advirtió la diputada, quien criticó también el «ton xocoso» del conselleiro a la hora de utilizar como eufemismo el término «reorganización» para «agochar o peche de centros de saúde».

En el pleno se sustanciará la petición del BNG para abrir una comisión de investigación sobre la AP-9 para conocer tanto los detalles de la ampliación de la concesión como del proceso de privatización de la misma. Rodil argumentó la necesidad de abrir esta vía para arrojar «luz e taquígrafos» sobre lo ocurrido con esta infraestructura, tanto por su privatización como por la ampliación de la concesión. Los populares ya avanzaron que no apoyarán la creación de esta comisión. Lo reiteró este martes la viceportavoz Paula Prado, quien recordó que la gestión de la autopista es una competencia «absolutamente estatal», e ironizó con que los nacionalistas sean ahora «os grandes defensores da AP-9» cuando antes la calificaban de «navallda na terra».

El BNG pide una comisión de investigación donde Aznar y Feijoo declaren sobre la AP-9 M. Varela

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, deberá responder en la sesión de control a una pregunta del BNG sobre las dificultades del acceso a la vivienda en Galicia y a otra del PSdeG sobre la relación del Gobierno gallego con los concellos, un día antes de que la Fegamp se reúna con Sogama para debatir la subida del canon a los ayuntamientos por la recogida y tratamiento de residuos. Los socialistas llevarán una proposición no de ley sobre este asunto para instar a la Xunta a suprimir la actualización de esta tasa, que pasará a ser de 66 euros por tonelada para todos los ayuntamientos adheridos. «En calquera momento espertamos con outra ocorrencia da Xunta e lles traslada aos concellos as competencias sobre os centros de saúde», protestó Méndez sobre la situación a la que el Gobierno gallego «afoga» a los concellos, denunció.

Comisión de estudio sobre financiación

La Mesa del Parlamento aprobó la solicitud del Grupo Popular para la creación de una comisión de estudio que aborde la propuesta de Galicia frente a la reforma del sistema de financiación autonómica. Esta comisión buscará elaborar su dictamen después de las comparecencias de expertos que tuvieron lugar en la legislatura pasada y el análisis de la extensa documentación solicitada. La viceportavoz Paula Prado consideró «paragóxico» que el BNG les reclame «ambición» en esta comisión mientras «insistan nas súas teimas defendendo un cupo para Galicia e unha negociación bilateral co Goberno central». «Non hai máis cego que o que non quere ver, porque só hai que lembrar que a práctica totalidade dos expertos que compareceron na pasada lexislatura nesta Comisión, coa única excepción da persoa que propuxeron os nacionalistas galegos, incidiron no prexudicial que sería para Galicia a extensión do cupo foral ou a cesión de máis porcentaxe de imposto sobre a renda a todas as comunidades autónomas», advirtió.

La diputada popular recordó que su partido defiende «unha negociación multilateral xusta e equitativa do financiamento autonómico», que atienda a las necesidades específicas de cada comunidad autónoma «para que poidan atender a prestación dos servizos públicos en igualdade de condicións para todos os españois».

Antes del pleno de la próxima semana, este miércoles tendrá lugar la constitución de la comisión de estudio sobre la posible modificación de la letra del himno de Galicia. El Parlamento analizará los errores que podría contener el texto actual y contemplar su corrección.