El BNG pide una comisión de investigación donde Aznar y Feijoo declaren sobre la AP-9

XOÁN REY | EFE

El reglamento del Parlamento gallego permite al BNG, por contar con una tercera parte de los diputados de la Cámara, crear de forma automática una única comisión de investigación en toda la legislatura. Pero los nacionalistas no utilizarán por ahora esa bala de plata tras registrar esta mañana la segunda petición de constituir una comisión de estas características desde el reinicio de la actividad parlamentaria, hace apenas dos meses.

La portavoz del Bloque, Ana Pontón, formalizó la solicitud para impulsar una sobre la privatización y la prórroga de la concesión de la AP-9 en la que espera contar con el apoyo del Partido Popular. «Pídolle ao PP que non use a maioría absoluta como un rodillo e aposte por unha vez pola transparencia apoiando esta comisión», subrayó la líder nacionalista en rueda de prensa. En la anterior ocasión, sobre los contratos aprobados durante la pandemia, el PP la bloqueó con su voto en contra.

La petición del BNG coincide con el debate en el Congreso sobre su traspaso a Galicia y con el estudio de la Comisión Europea sobre las prórrogas aprobadas en los años 1994, con el socialista Felipe González en la Moncloa, y en el 2000, con José María Aznar como presidente. Esta última, indica Bruselas, habría quedado extinta cuando la autopista fue privatizada. Advierte Pontón que en todo el proceso se cometieron «graves irregularidades», un «escándalo» dirigido por los populares que desencadenó en que «os galegos e galegas paguen peaxes máis caras para incrementar os beneficios das empresas concesionarias». «Traizoou os intereses de Galiza para beneficiar a grandes constructoras e empresas amigas do PP», continuó la portavoz nacional del Bloque.

La Xunta dice que su estudio sobre el coste del traspaso de la AP-9 estará listo «nun mes ou dous» La Voz

Pontón argumentó que la comisión es necesaria porque «hai moito que investigar e que aclarar», por lo que conminó al presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, a «non vetar» la creación de esta comisión «intentando tapar as irresponsabilidades do seu partido e do señor Aznar». A este último incluyó la líder del BNG entre los comparecientes en dicha comisión, donde también reclamó el paso de Alberto Núñez Feijoo como expresidente de la Xunta y exconselleiro de Obras Públicas .

«É unha cuestión de máxima urxencia democrática para este país», apremió Pontón, quien advirtió que «só quen ten algo que ocultar lle teme a unha comisión de investigación».

Rechazo del PP

A pesar del respaldo que el Bloque pide al PP, los populares ya se manifestaron contra la creación de esta comisión. El pasado viernes, el portavoz del PP en el Parlamento, Alberto Pazos, tachó de «disparate» esta petición al considerar que la ampliación de la concesión fue estatal y la investigación que se está realizando es de las autoridades europeas. Avisó así de que «ningún destes ámbitos» corresponde al autonómico, por lo que sería «absurdo» plantear una comisión en la Cámara gallega.

Pontón le respondió esta mañana apuntando que este tipo de comisiones «non se limitan na Cámara galega ao ámbito competencial da Xunta», sino que incluyen también cualquier asunto «de interese xeral e que afecte ao País, como é o caso». Los nacionalistas prevén que la solicitud de creación de esta comisión se debata ya en el próximo pleno.