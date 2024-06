Ese no es el camino

XOAN A. SOLER

Ya suman treinta y dos los falsos caminos de Santiago. El último en incorporarse a esa lista es un supuesto itinerario nada menos que por los municipios de Betanzos, Cerceda y Tordoia, una vieja historia muñida en despachos y carente del mínimo rigor histórico. Y eso, aunque parezca que no, es una muy mala noticia para Santiago y para Galicia entera. A este paso los extranjeros, que son mayoría y llenan nuestras arcas, buscarán nuevos horizontes ante tanta confusión.

Los argumentos darían risa si no fuese para llorar, basados en falsedades y en certezas. Las certezas resultan evidentes: en Galicia hay buenas vías desde el tiempo de los romanos, así que afirmar que había una que unía Betanzos (donde jamás, nunca, atracó un solo barco con peregrinos) con otros territorios es tan obvio que ni merece una sola palabra más. De manera que basándose en eso aquí descubren una de hace dos siglos.

Conclusión: como tenemos multitud de caminos y de corredoiras y de senderos, toda Galicia, de Ribadeo a Tomiño y de Carnota a Folgoso do Courel, es puro camino de Santiago, porque malo será que por ahí no haya pasado alguna vez un peregrino. Que fuera a Compostela o a San Román de Bealo en Boiro les parece irrelevante a los iluminados que descubren ellos solos sendas jacobeas que los investigadores no habíamos visto en decenios.

A destacar la actitud desleal de la Iglesia para con la Xunta. Acoger iniciativas como esa y otras varias —a lo cual sin duda tiene derecho— en modo Juan Palomo (yo me lo guiso, yo me lo como) no ayuda a mejorar su imagen.

Lo dicho: otro tiro en el pie. Menos mal que la Xunta de Galicia tiene la cabeza fría y sabe lo que hace.