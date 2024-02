Un nuevo retraso de Talgo en la entrega y «deficiencias» en los trenes Avril dejan su estreno sin fecha en Galicia

El ministro Óscar Puente, cuando anunció los plazos en Vigo tras llegar a la estación de Urzaiz en un Avril con los Reyes Magos M.Moralejo

Distintas fuentes del Gobierno salieron al paso la semana pasada de las informaciones que referían que los trenes Avril no estaban en la programación de Renfe para marzo y, especialmente, para Semana Santa. Aseguraron que se mantenía el plazo de que estarían circulando antes del 31 de marzo y que los billetes saldrían a la venta este viernes, tal y como se comprometió el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una visita que hizo a Vigo en uno de estos trenes en plena precampaña. Pero ninguna de estas fechas podrá cumplirse ante un nuevo retraso de Talgo en la entrega de parte de las 30 unidades de la serie 106, 15 de ancho variable -que son las que necesita Galicia- y otras 15 de ancho fijo.

En concreto, se espera disponer «en el menor plazo posible» de 11 trenes de rodadura desplazable y 4 de ancho fijo, con los que, si Talgo confirma la buena marcha del proyecto, «podría iniciarse el servicio en cuanto se formalicen esas entregas de trenes», explican fuentes de Renfe tras una reunión de seguimiento de la entrega del nuevo material rodante. Estas mismas fuentes admiten que ahora mismo no puede dar una fecha concreta para la puesta en servicio. «La empresa no ha transmitido certeza alguna sobre la marcha del proyecto, que todavía refleja ineficiencias e incoherencias. En estas condiciones, no es posible fijar una fecha definitiva de inicio del servicio, a la espera de que Talgo confirme la buena marcha de todas las pruebas de fiabilidad y los calendarios de entrega, algo que hoy no ha hecho», aseguran en referencia a la reunión que mantuvieron con representantes del fabricante.

Los trenes de la serie 106 están realizando todavía las pruebas de fiabilidad de cada una de las unidades, una responsabilidad «única y exclusiva» de Talgo, aclaran. «Desde Renfe y el Ministerio de Transportes estamos exigiendo a Talgo, responsable de todo el proceso de homologación y certificación de los trenes, la máxima diligencia en este proyecto prioritario para el Ministerio», alegan desde la operadora. «Únicamente cuando Talgo confirme de forma fehaciente las entregas de los S-106, sin deficiencias, Renfe confirmará la futura puesta en servicio comercial de estos trenes y posteriormente iniciará la venta de los nuevos billetes», añaden.

La compañía asegura que lanzará una oferta con superprecios tanto en el corredor Galicia-Madrid como en el Asturias-Madrid. «Ante las incertidumbres que transmite Talgo, Renfe ha decidido, para facilitar la movilidad de los ciudadanos, ampliar la venta con la oferta actual hasta finales de abril». Por tanto, es previsible que en todo el mes de abril no circulen estos trenes de muy alta velocidad, que reducirán en 33 minutos de media el viaje a Madrid desde las ciudades del eje atlántico (Santiago, Vigo, A Coruña y Pontevedra).

Para garantizar esa puesta en servicio lo antes posible, Renfe prosigue formando a los maquinistas de diferentes residencias, incluidas Oviedo, A Coruña y Ourense, así como al personal de intervención de a bordo y tener todo listo para el estreno. Renfe ya dispone de maquinistas suficientes con la formación necesaria para iniciar el servicio en cuanto disponga de la nueva serie de trenes de muy alta velocidad, capaces de circular a más de 300 por hora tanto por vías de ancho internacional como de ancho ibérico, que son las que están desplegadas a partir de Ourense.