Los maquinistas gallegos ya aprenden a conducir los Avril, que se estrenarán de forma paulatina

Un maquinista en un tren Avril en la estación de Santiago

La polémica visita a Galicia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en un tren Avril en pruebas y acompañado por los Reyes Magos, tan solo sirvió para concretar que su puesta en servicio agotaría el plazo oficial del primer trimestre y que, por tanto, sería en marzo. Aunque a partir del día 1 de ese mes, anunció, se podrían empezar a comprar los billetes. En todo caso, con motivo del inicio del proceso de formación de los maquinistas, Renfe ha dado más pistas sobre cómo se irán integrando en el servicio los nuevos trenes de la serie 106, quince de ancho variable —que son los que pueden circular por toda la red gallega— y otros quince de ancho fijo.

«Una vez Renfe reciba los nuevos trenes de la serie 106 y empiece a circular con los nuevos convoyes fabricados por Talgo, la compañía implantará progresivamente este año una nueva oferta comercial en Galicia», explica la operadora en un comunicado. Es decir, la nueva oferta de frecuencias con Madrid, que ahorrará una media de 33 minutos en las ciudades del eje atlántico, no se pondrá en marcha en toda su extensión desde el principio, sino que se irán incorporando nuevos servicios a medida que Renfe reciba los trenes de Talgo, pues se están revisando uno a uno para comprobar las especificaciones de la homologación. En el propio comunicado se admite que Renfe aún no tiene todo el material rodante en su poder, aunque sí las unidades suficientes para iniciar el proceso de formación de maquinistas e interventores, tanto en las residencias de A Coruña y Ourense, en Galicia, como en Asturias, Madrid o Cataluña, comunidad donde se utilizarán las unidades de ancho fijo para conectar con ciudades francesas. De hecho, no se menciona en ningún momento el mes de marzo y se refiere una puesta en servicio progresiva «en los próximos meses».

Todo apunta a que el ministro de Transportes confirmará en unos días la fecha exacta en la que los convoyes de muy alta velocidad —un máximo de 330 por hora— empezarán a circular por la línea gallega en trayectos comerciales.

Así es el interior del Avril, el AVE que espera Galicia pablo gonzález

En cualquier caso, la formación del personal de Renfe ha comenzado con tiempo suficiente, pues se calcula que se necesitará mes y medio para completar el proceso de aprendizaje de todos los maquinistas que están destinados a la conexión Madrid-Galicia. «Los cursos de formación de maquinistas incluyen teoría y práctica y se están impartiendo de forma paulatina a los agentes de conducción de las residencias gallegas», explica la operadora.

Cuando los nuevos trenes estén a pleno rendimiento, Renfe prevé aumentar las frecuencias por sentido de diez a doce. Aunque pueda parecer un incremento limitado, el número de plazas disponibles crecerá en un 92 %, pues estos trenes tienen casi el doble de plazas que los Alvia S-730 que aún conectan A Coruña, Vigo, Santiago y Pontevedra con Madrid. Además, habrá dos frecuencias por sentido con trenes Avlo, la marca de bajo coste de Renfe en la que se eliminan las plazas de confort para aumentar la capacidad de 507 a 581. Este servicio y la mayor disponibilidad de asientos contribuirán a bajar los precios de los billetes.