Rueda desvincula la fecha de las elecciones vascas con las gallegas: «Cada un ten as súas circunstancias»

Alejandro Camba

El presidente de la Xunta sigue valorando opciones para convocar elecciones autonómicas en Galicia, cuya legislatura finaliza el próximo verano. El lendakari Iñigo Urkullu reconoció ayer que los comicios vascos, que en las cuatro últimas ocasiones coincidieron con los gallegos, podrían celebrarse el 9 de junio, al mismo tiempo que las europeas. Para Alfonso Rueda, sin embargo, el anuncio que haga su homólogo vasco «non pode, loxicamente, condicionar ningunha decisión que afecte a algo tan importante como é a data electoral en Galicia».

Reconoció esa «boa coincidencia» en los últimos años, algo que, recordó, defendió en mayo cuando visitó a Urkullu en Vitoria. «Dixen publicamente que falamos deste tema e que estaría ben coincidir, pero non ia ser o maior condicionante para Galicia nin para o País Vasco», desligó el titular de la Xunta esta mañana, en declaraciones a los medios en Poio.

Rueda defendió así que cada comunidad tiene «as súas circunstancias» y que tanto él como el líder vasco deben tomar la decisión «pensando no que máis convén a cada territorio». Apuntó que de haber pensado en una «perspectiva electoral en Galicia» ya habrían sido convocadas, y añadió que, cuando Pedro Sánchez anunció el adelanto de las generales, él llegó a manifestar que los populares habrían tenido un «moi bo resultado». El PP logró en Galicia su mejor porcentaje de votos, por detrás de La Rioja.

El presidente de la Xunta zanjó, sin embargo, que la comunidad necesita ahora «estabilidade» y «certezas» frente a «toda esta parálise» provocada por las últimas convocatorias electorales en España hace que Galicia, continuó Rueda, necesite que los populares sigan gobernando «con firmeza, normalidade e resolvendo problemas».

El titular del Ejecutivo gallego negó que hubiese «novidades» sobre la decisión que tomará con la convocatoria electoral, pero aclaró que no lo hará «pensando noutra cousa que non sexan os intereses de Galicia», y que «nunca» será centrado en el «interese electoral do pp». «Xa o podería ter feito e nos iría moi ben», reivindicó.