Al menos diez alcaldes siguen sin sueldo dos meses después de tomar posesión

MARCOS CREO

El 17 de junio tomaron posesión, salvo unos pocos casos, las corporaciones gallegas. Han pasado ya dos meses desde ese día y casi tres desde las elecciones municipales del 28 de mayo. Desde entonces, al menos diez alcaldes de otros tantos concellos gallegos no han conseguido todavía aprobar su salario en pleno.

Es el caso de la alcaldesa de Cangas (26.832 habitantes), la nacionalista Araceli Gestido, que gobierna gracias a un pacto con el PSOE, pero cuyo salario depende también del voto de la exalcaldesa Victoria Portas (Alternativa dos Veciños de Cangas), que votó contra el reparto salarial porque consideraba muy elevado el incremento del gasto, que cifraba en el 38 %. La alcaldesa, que inicialmente propuso un salario de 49.000 euros que después rebajó a 47.000, había pedido una excedencia en su trabajo.

También el sueldo de 48.300 euros que proponía cobrar el alcalde de Tui (17.375 vecinos), Enrique Cabaleiro (PSOE), fue rechazado por el pleno, de manera que el regidor tuvo que solicitar el regreso a su puesto de funcionario de prisiones en el centro penitenciario de A Lama.

Salceda de Caselas (9.380 habitantes) es otro de los concellos cuya alcaldesa sigue sin salario. La propuesta de Dolores Castiñeira, de Movemento Salceda, fue rechazada por toda la oposición (PP, BNG y PSOE) pese a que los dos últimos grupos habían facilitado su investidura. Volverá a intentarlo en una nueva sesión plenaria.

El alcalde socialista de Cambados (13.671 vecinos), Samuel Lago, revalidó su cargo con el apoyo de otros tres grupos: BNG, Somos y Cambados Pode. Sin embargo, el único edil de este último grupo se negó después a aprobar la organización municipal. Este viernes se convocaba un nuevo pleno para el martes en el que el regidor volverá a intentarlo.

Sin sueldo está también el alcalde de Muras (606 vecinos), Manuel Requeijo, del BNG. El Bloque, que tiene tres concejales, presentó una propuesta con tres dedicaciones, incluida la del alcalde, pero fue rechazada al no contar con el apoyo de la concejala del PSOE.

Lo mismo ocurrió en Becerreá (2.755 habitantes), donde el exsocialista Manuel Martínez, ahora alcalde por Galicia Sempre, no ha conseguido aprobar su salario. Su grupo presentó una propuesta con una dedicación exclusiva, pero no fue aprobada. Igual que en Monterroso (3.585 habitantes), donde el PP tiene tres concejales en una corporación de once miembros, muy fragmentada, y su alcalde, Eloy Pérez, aún no logró aprobar su dedicación.

En Rianxo (10.949), el pleno todavía no ha aprobado el salario del alcalde, Julián Bustelo, de Rianxo en Común, que está en minoría y en negociaciones para fijar su sueldo, que había propuesto de 45.000 euros, igual al de su antecesor, del BNG.

Sí se ha debatido, hasta dos veces, el salario de la alcaldesa de Fisterra (4.726 habitantes), Áurea Domínguez, de Alternativa dos Veciños, que planteaba unos emolumentos de 44.140 euros brutos que no fueron aceptados por la oposición.

En Gondomar, (14.970 vecinos) el sueldo del alcalde, Francisco Ferreira, del PSOE, tampoco ha sido aprobado por el pleno. Ante la negativa de la oposición a llegar a un acuerdo, el regidor aprobó por decreto su salario (50.000 euros) y el de los concejales. Asegura que lo que ha hecho es darle continuidad al reparto anterior y que la ley le permite hacerlo. Mientras, los otros grupos estudian medidas legales.

Silleda, dimisión revocada

En Silleda, de 8.860 vecinos, el alcalde Manuel Cuíña, del PSOE, consiguió aprobar su salario, de 48.000 euros, después de haber presentado su dimisión precisamente por la falta de consenso sobre este punto. Un acuerdo de última hora le permitió sacar adelante el pleno de organización y revocar su anunciada renuncia.

El salario de los alcaldes y los concejales sigue siendo motivo de refriega política pese a que hace algunos años se aprobó un cuadro de retribuciones máximas por tramos de población que se actualizan habitualmente con los Presupuestos Generales del Estado y que incluyen todos los conceptos retributivos y asistencias. Según ese esquema, los alcaldes de Vigo y A Coruña podrían cobrar hasta 92.928,03 euros, una cantidad que ninguno de los dos alcanza. Tampoco los regidores de Ourense, Santiago, Lugo y Pontevedra llegan a los 87.120,59 que podrían cobrar como máximo.

Los alcaldes que más cobran son los de Pontevedra (77.773 euros), Vigo (75.575 euros), y A Coruña (75.200 euros).

Los presidentes de las diputaciones gallegas perciben entre 72.000 y 80.000 euros

Tres de los presidentes de las diputaciones gallegas son también alcaldes. Son los de A Coruña —Valentín González Formoso, regidor socialista de As Pontes—, Lugo —el también socialista José Tomé, alcalde de Monforte—, y el de Ourense —Luis Menor, del Partido Popular y alcalde de O Pereiro de Aguiar—. El cuarto, el de Pontevedra, Luis López, es concejal del PP en el Concello de Rodeiro. Ninguno de ellos cobrará de sus concellos, pues recibirán sus salarios de las diputaciones que dirigen.

González Formoso pasa, como presidente de la Diputación de A Coruña, de una retribución anual de 77.394 euros en los últimos cuatro años a los 80.000 aprobados a finales de julio.

Algo superior será el salario que perciba el presidente de la Diputación de Pontevedra, el popular Luis López, para el que el pleno aprobó hace unos días un sueldo de 82.425,56 euros anuales.

Por debajo de esas cifras estarán las retribuciones del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que se encargará también de los departamentos de Vías e Obras, Parque Móbil y Unidade de Proxectos y que cobrará 75.000 euros.

Por último, Luis Menor se ha fijado el mismo sueldo que recibía su antecesor, José Manuel Baltar, por presidir la Diputación de Ourense: 72.324 euros.

Otros alcaldes y concejales con asiento en alguna Diputación han dejado de cobrar los sueldos de sus respectivos concellos para recibirlos del organismo provincial. Es el caso del regidor de Culleredo, en A Coruña; la de Trabada, en Lugo; o el de A Guarda, en Pontevedra, entre otros.

Los alcaldes de Ferrol y Lalín cobrarán como senadores y renunciarán a hacerlo del Concello

El alcalde popular de Ferrol (64.158 habitantes), José Manuel Rey Varela, había aprobado un salario de 47.280 euros brutos anuales. Sin embargo, esta semana tomó posesión de su cargo como senador del Partido Popular y solo podrá cobrar uno de los dos salarios, puesto que según la ley, los diputados y los senadores no pueden percibir más de una remuneración con cargo a los Presupuestos de los órganos constitucionales o de las Administraciones públicas. Rey Varela ya había confirmado, cuando se anunció su designación para la Cámara Alta, que renunciaría al sueldo del Concello.

Lo mismo hará su compañero de partido y alcalde de Lalín (20.201 vecinos), José Crespo, que avanzó también que dejaría de cobrar su salario como regidor (57.500 euros) en cuando tomase posesión como senador, lo que ocurrió el jueves.