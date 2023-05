Cancelaciones y reservas de última hora, posibles consecuencias de las elecciones en el turismo gallego

Turistas con maletas por el ensanche compostelano (foto de archivo) PACO RODRÍGUEZ

No será la primera vez que los gallegos acudan a las urnas en verano. Pero en aquellas elecciones autonómicas del 12 de julio del 2020, el covid todavía campaba y obligaba a importantes restricciones, afectando muy negativamente a la hostelería y al turismo. Ahora, sin embargo, las ganas de salir y viajar cotizan al alza, y el sector turístico gallego vive tiempos de bonanza, en lo que a número de viajeros se refiere. De ahí la incertidumbre con la que se vive la sorpresiva convocatoria de elecciones generales, en pleno período vacacional, y coincidiendo con uno de los puentes más importantes del año: el que se puede formar uniendo el fin de semana electoral con el festivo del 25 de julio, Día de Galicia y del Apóstol.

«Es muy mala fecha para el sector, va a perjudicar mucho. Rompe el puente, y es más difícil que la gente se decida a moverse, porque ya no le darán los días», vaticina César Sánchez-Ballesteros, presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra. «Si que vai afectar, eu xa o notei nesta fin de semana coas eleccións municipais. Só tiven estranxeiros no albergue. E vai coincidir xusto en datas das grandes, nas que o Camiño adoita estar a tope», opina también Borja Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Galega de Albergues Privados. «Las cancelaciones llegarán, son inevitables», advierten tanto Rodríguez como Sánchez-Ballesteros.

Sin embargo, no todos lo ven tan negativo. «No esperamos que la repercusión de la convocatoria de elecciones sea significativa en términos de cancelaciones o cambios», dicen desde el Clúster Turismo de Galicia.

«Honestamente, creo que non vai afectar, hai moitas opcións, como votar por correo, e a xente ten ganas de vacacións logo de todo un ano traballando e vai arriscar. O que si vai haber é máis reservas de última hora, pero xa é algo ao que estamos acostumados», apunta Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga, la asociación que agrupa a las viviendas de uso turístico gallegas. «Simplemente a xente terá unha escusa máis para cancelar a última hora, pode causar pequenos desaxustes, pero non é a fin do mundo», estima Francisco Almuíña, de la Federación Galega de Turismo Rural.

Esas cancelaciones de última hora, junto con las reservas hechas en el último momento, son también las posibles consecuencias que destaca Jesús Picallo, gerente de varios hoteles en la Costa da Morte, ya que aunque el voto por correo pueda «minimizar» los perjuicios de la fecha elegida, las personas obligadas a participar en las mesas electorales no se sabrán hasta finales del mes de junio. «Pode ser que a xente agarde a ver se lle toca, e reserve a última hora, ou cancele o que xa ten. Isto vainos dar problemas de organización e xestión. En todo caso, a data elixida non é unha boa noticia, creo que non se pensou ben cómo podía afectar ao sector turístico», apunta Picallo.

La necesidad de no alejarse demasiado del lugar de residencia, apuntan algunos actores, abre la posibilidad de que en ese puente el turismo de cercanía sustituya al que, de otro modo, vendría de otras comunidades. «Non é a data idónea, porque está no corazón do verán, pero non sei se afectará á hostelería. Se cadra se a xente ten que quedar na casa, ou volver por uns días das súas vacacións, aproveita máis para ir comer ou cear fóra», aventura Cheché Real, representante de los hosteleros de Lugo.

La preocupación es mayor entre los turoperadores. «Los grandes problemas son para los que trabajamos paquetes completos, con vuelos incluidos, porque ahí no se pueden hacer cambios fácilmente. Muchos de los que tienen ya reservas, las van a cancelar, y los que no las tienen, no van a reservar para esas fechas. Esto va a provocar cancelaciones y nos va a complicar mucho el mes de julio», señala Lidia Vidal, de CNTravel. Y advierte: «Pero la gente va a viajar igualmente. Lo que pasa es que van a coger lo que quede a través de Internet. Los mayoristas y las agencias vamos a ser los más afectados».

Desde la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (Agavi), sin embargo, esperan que no haya tanta repercusión. «O tema de ter que ir á mesa electoral está cuberto pola maioría dos seguros de viaxe. Pode que isto ralentice un pouco as reservas, pero agardo que non vaia máis alá», dice el presidente de la asociación, Juan Rivadulla.

Desde la Mesa del Turismo, una asociación estatal de empresas, creen que la celebración de las elecciones generales afectará a los planes de los viajeros nacionales, pero que no afectará a la llegada de turistas internacionales.