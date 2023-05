Elecciones generales 23J: ¿Cómo se eligen los miembros de la mesa electoral y cuándo me dicen si me tocó?

Tomàs Moyà | EUROPAPRESS

Elecciones generales en pleno julio, una época de vacaciones tradicional en España. Y un temor para muchos españoles que ya tienen programados —o pagados— sus viajes. «¿Y si me toca en una mesa electoral?», se están preguntando no pocas personas estos últimos días. Y no es para menos, ya que prácticamente todos los censados en España tenemos nuestro boleto y, al contrario que en las premios millonarios, los que ganan esta lotería cuyos boletos son muchos: más de medio millón de personas en toda España, entre titulares y suplentes, serán los (involuntarios) agraciados de este sorteo que casi nadie quiere ganar.

Pero para saberlo aún habrá que esperar, ya que este sorteo de los miembros de las mesas electorales para las elecciones generales para este 23 de julio se celebrará todavía entre el 24 y el 28 de junio, aunque los «agraciados» lo sabrán casi de inmediato; como mucho, tres días después. Es decir, en el caso de los ayuntamientos que celebren el sorteo el último día permitido (28 de junio), los elegidos recibirán el sobre con la documentación en mano antes del día 2 de julio.

Pero muchos se preguntarán, ¿cómo es este proceso de elección de los presidentes, los vocales y los suplentes en las mesas electorales en las elecciones al Gobierno de España del 23J? ¿a quién se puede elegir y a quién no? ¿cuánto tiempo tenemos para renunciar? Te contamos los detalles.

Un bombo de lotería con millones de ciudadanos

En el bombo de esta lotería entran muchos millones de ciudadanos, y serán designados al menos 530.000 personas, para cubrir las 60.500 mesas electorales, según los datos de las últimas generales del 2019 y las municipales de mayo. Aunque no todos serán titulares. Unos 180.000 serán «números uno» (es decir, presidentes y vocales), y alrededor de 360.000 «suplentes», lo que aumenta la tensión al estar en banquillo (y a quienes la ley obliga a acudir) y no saber si serás llamado al campo de juego.

El caso es que, por cada persona que integra la mesa electoral —tres personas—, se designan dos suplentes. Es decir, hay dos vocales por mesa —más cuatro suplentes, por lo tanto—, y un presidente o presidenta —con otros dos suplentes—.

No todos juegan a la lotería

En efecto, hay excepciones. No todo el mundo entra en este bombo. Para tener este poco querido boleto, hay que tener más de 18 años, menos de 70 y hay que saber leer y escribir. Y, en todo caso, los que tienen más de 65 años pueden renunciar sin problema en el plazo de siete días.

También quedan excluidos quienes alcancen la mayoría de edad en el plazo comprendido entre la formación de las listas de electores y la votación.

Y algo a tener en cuenta es la formación educativa. Es decir, el presidente o presidenta deberá tener el título de Bachiller, el de Formación Profesional de segundo grado o el de Graduado Escolar o equivalente; unos requisitos que no son necesarios para ser vocal.

Siete días para alegaciones

Aunque es una obligación, la ley también ofrece la posibilidad de alegar impedimentos ante la Junta Electoral de Zona, para lo que hay 7 días desde la notificación del «premio». Al final del artículo te contamos cuáles son las posibles alegaciones.

En todo caso, la Junta Electoral Central tiene todavía cinco días desde para resolver si finalmente se aceptan estas alegaciones o no, y comunicarle la sustitución, en caso afirmativo, al primer suplente.

Un premio no precisamente millonario

Lo cierto es que los agraciados sí que pueden tener también un premio en metálico, aunque quizás no compensa, y no es ni mucho menos millonario. Quienes estén en una mesa electoral cobrarán al menos 70 euros, que es el importe que se ha abonado en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, 5 euros más que en las generales de 2019, aunque por muchas horas de trabajo. Pero solo los titulares. Es decir, los suplentes solo cobrarán en caso de que falle alguno de los titulares y tengan que asumir su función.

Por supuesto, tienen derecho a la protección del Sistema de la Seguridad Social frente a cualquier contingencia o situación que pudiera derivarse de su participación en las elecciones.

Materialismos aparte, los ciudadanos podrán vivir en primera persona la «fiesta de la democracia», como se suele denominar al día de las elecciones. Comprobarán el material electoral, las papeletas, que estén cerradas las urnas y deberán rellenar las actas, además de estar presentes en el recuento de votos.

El momento más esperado, y un grave castigo

La hora del escrutinio, a partir de las 20 horas y tras haber abierto el colegio electoral a las 8:00 de la mañana, es uno de los momentos más esperados. Podría vivirse solo una vez en la vida... o no.

Pero, ojo, el castigo por no acudir o abandonar sin causa legítima o justificada la mesa puede incurrir en pena de prisión de tres meses a un año o en una multa de seis a veinticuatro meses.

Y esto no es ninguna broma.

¿Qué alegaciones se pueden presentar?

Según recoge la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), hay una serie de supuestos que permiten a los elegidos estar exentos de participar como miembros de la mesa. Son los siguientes:

Razones personales: Ser mayor de 65 años

Estar en situación de discapacidad

Tener la condición de pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez

Estar en situación de incapacidad laboral

Estar embarazada de más de seis meses o en período de baja por maternidad

El internamiento en una prisión o en un hospital psiquiátrico Razones familiares: Haber formado parte de una mesa electoral en tres ocasiones en los últimos diez años

Tener una orden de alejamiento, ya sea en condición de condenado o de víctima, con una persona inscrita en el censo de la misma mesa electoral

Ser madre de un bebé menor de nueve meses en período de lactancia

El cuidado, por razones de guarda legal, de menores de ocho años o de personas con discapacidad

El cuidado de un familiar hasta el segundo grado que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo Profesionales que quedan exentos: Trabajadores de administraciones públicas que cumplan funciones electorales

Quienes deban prestar un servicio esencial a la comunidad, como médicos o bomberos

Directores de medios de comunicación y jefes de servicios informativos

Profesionales que deban participar en acontecimientos públicos el día de la votación

Además, existen una serie de causas personales y domésticas, a valorar por la Junta Electoral de Zona, «que pueden justificar, atendiendo a las circunstancias de cada caso, la excusa del miembro designado de una mesa electoral».

Razones personales: Lesión, dolencia o enfermedad física o psíquica

La condición de pensionista de incapacidad permanente total para una determinada profesión

Embarazo de riesgo

Tener prevista una intervención quirúrgica o prueba clínica

La pertenencia a comunidades religiosas en régimen de clausura

El cambio de residencia a otra comunidad autónoma Razones familiares Tener un evento familiar de especial relevancia que resulte inaplazable

Ser madre o padre de menores de catorce años si el otro progenitor no puede ocuparse de ellos

En cualquier caso, los miembros designados para una mesa electoral pueden formular las excusas que consideren pertinentes, como estar desplazado por motivos laborales o estar de viaje, ante la Junta Electoral de Zona, que decidirá en función de cada caso.