«Las comunidades del noroeste nos tenemos que aliar en defensa de nuestros intereses»

El socialista Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias Tomás Mugueta

La legislatura toca a su fin y es el momento de hacer balance. Adrián Barbón (Laviana, 1979), presidente del Principado de Asturias por el PSOE, tiene claro que ha sido «la más difícil de la historia» y que la pandemia ha sido, sin duda, el más grave de todos los problemas a los que ha tenido que enfrentarse. Pese a ello, presume de haber aprobado los cuatro presupuestos en minoría y de haber sentado las bases la transformación industrial a la que se enfrenta la región.

—Parece que ya se ha olvidado, pero esta legislatura está marcada por la pandemia.

—Ha sido la legislatura más difícil de la democracia. Lo digo con total sinceridad. Fue la más difícil por la pandemia, por sus consecuencias con la crisis económica. Luego todo lo que tuvo que ver con el estrangulamiento de las materias primas, la guerra de Ucrania y la inflación y, para rematar, los incendios. Yo creo que es imposible encontrar tantos problemas juntos y de esas dimensiones. La más grave, sin duda la pandemia.

—Tenemos la vista puesta en el horizonte, en la promesa de los trenes, y ahora la incertidumbre sobre el corredor atlántico si Francia no lleva a cabo la conexión que le toca. ¿Qué nos pasa a los asturianos?

—El corredor atlántico no solo nos afecta a nosotros, afecta a Euskadi, a Cantabria, también a Asturias y Galicia. Mucho a las cuatro comunidades del norte pero, también en cierta forma, a Castilla y León, a Andalucía. Lo primero: el corredor atlántico ramal noroeste era una incógnita y nosotros hemos conseguido que se incluya en la red básica; segundo, que en los Presupuestos Generales del Estado va a haber la misma financiación para el corredor atlántico que para el corredor mediterráneo, y eso no es poco. En tercer lugar, que ya hay un comisionado, por fin. El del Mediterráneo llevaba tres años trabajando y el del área del noroeste no existía. Pero es que además hemos hecho más alianzas que nunca con gobiernos de todo signo político, de varias comunidades autónomas. Pensemos en la cumbre de Santiago, en la que nos reunimos ocho comunidades autónomas para hablar de financiación autonómica, unas relaciones con Cantabria que antes no existían. Hace nada acabamos de abordar con Galicia el reto demográfico, y esto es importante. Asturias tiene ya menos de un millón de habitantes, somos una comunidad uniprovincial y si queremos tener influencia, igual que se alían las comunidades del Levante: Valenciana, Andalucía o Murcia, con el apoyo muchas veces de la Comunidad de Madrid, nosotros nos tenemos que aliar también en la defensa de nuestros intereses. Y esto es necesario para hacer fuerza frente al gobierno central, sí, o frente a Europa, pero también frente a otras comunidades; y cuando se aborde la reforma de la financiación nosotros ya seremos un grupo compacto, de muchas comunidades, de muchos signos políticos diferentes, que va a defender una posición muy clara.

Pedro Sánchez admite que se prestó más atención al corredor ferroviario mediterráneo que al atlántico La Voz

—La polémica de los trenes que no entraban en los túneles se saldó con dimisiones, entre ellas la de Isabel Pardo de Vera, a quien usted defendió públicamente.

—Yo la valoro y la sigo valorando. Es una persona a la que reconozco el rigor técnico, siempre que yo le plantee alguna preocupación relacionada con Asturias respondió rápido y bien. No voy a desdecirme de mis palabras. Es una grandísima técnica que ha hecho una buena gestión. Lógicamente, en temas de dimisiones yo no entro. Nosotros sí que habíamos pedido que se depuraran las responsabilidades y dos altos cargos presentaron la dimisión.

—Hablando de relaciones con comunidades, parece que se ha establecido una rivalidad entre Asturias y Madrid, con Ayuso haciendo declaraciones sobre el Principado ¿cómo es su relación?

—De los presidentes del PP, tengo que reconocer que es con la que menos trato tengo, pero es un trato cordial y normal. No es la relación que puedo tener con el presidente de la Xunta de Galicia, con el de Castilla y León, e incluso con el de Murcia o el de Ceuta. Ella no se da a esas relaciones, al menos con nosotros. Desde luego, nosotros no competimos con Madrid, y cuando contesto es porque entiendo que hay un ataque a Asturias con falsedades. Las últimas afirmaciones de la presidenta de Madrid diciendo que aquí había más trabajadores públicos que privados se desmontan porque es falso. Yo no les digo cómo tienen que gestionar o cómo deben de hacer las cosas. Jamás se me ocurriría.

—Cuando empieza esta última oleada de incendios, usted habla de bandas de terroristas incendiarios.

— No dije bandas, hablé de terroristas y de organización y desde luego que la hay cuando un incendio se inicia por diez puntos diferentes como pasó en el Naranco. Que son intencionados todo el mundo lo reconoce. Y lamento que el PP tuvo una posición cambiante al respecto. Por cierto, voy a decir que me llamó para interesarse el presidente de Galicia, el de Castilla y León, el propio Feijoo me escribió un wasap, pero el candidato del PP en Asturias ni me llamó, ni me escribió. Llegaron a dudar de si tenían un carácter intencionado. Oiga, de verdad, 135 focos al mismo tiempo ¿alguien cree que no son intencionados?