Feijoo: «No voy a insultar a Pedro Sánchez porque ya se sobran sus ministros y no sería capaz de insultarle mejor»

Xoán A. Soler

En un sábado congelado de febrero, a tres meses todavía de las elecciones y con temperaturas de un dígito, el PPdeG ha reunido a más de 4.000 personas en el multiusos Fontes do Sar de Santiago para presentar a sus 313 candidatos a las alcaldías de Galicia. Demostración de fuerza y aviso a navegantes de que los populares van a pelear las mayorías absolutas en las ciudades, los pueblos, las villas y hasta «os ferrados» como advirtió con estilo churchiliano su candidato en la capital gallega, Borja Verea, que inauguró el acto y habló en representación de la provincia de A Coruña y de los alcaldables de las siete ciudades. Le siguieron Sabela Fole, cabeza de lista en Cambados y representante de Pontevedra; José Luis Gavilanes, regidor y candidato en Xunqueira de Ambía, por Ourense; y la jovén Nicole Grueira, que se presenta por Pol y es la primera candidata nacida en este milenio.

Después de ellos subió al escenario Alfonso Rueda, seguro de que la victoria del PPdeG en las municipales impulsará la de Alberto Núñez Feijoo en las generales. Rueda empezó ironizando sobre los «turistas electorais», los ministros que vienen a Galicia a decir «que Feijoo non vale porque é galego» y a explicar la gestión que hicieron sus gobiernos. Esobre la gestión del Ejecutivo central, el presidente de la Xunta advirtió que «así non podemos seguir» y denunció que para «facer oposición a Feijoo fanlle oposición a Galicia, para que non gañe Feijoo, queren que non gañe Galicia»; y lamentó que vengan cargos del PSOE «que non sabemos quen son» a decir que aquí queremos declarar la independencia por querer gestionar el litoral gallego «cando vemos como tragan noutros sitios cousas insoportables». Rueda, que recordó el parón de los fondos Next Generation o el retraso de los trenes Avril, se preguntó «cómo pode ser que se atrevan a vir aquí a decirnos o que temos que facer ou a decirnos quen é Alberto Núñez Feijoo? Para isto tamén son as eleccións», afirmó.

Rueda criticó a un PSOE que «perdeu o respeto absolutamente a Galicia» y un BNG «que lle di a todo que si aínda que perxudique», e insistió en que «os candidatos populares non teñen que esconder que si son do BNG, farán alcalde a alguén do PSdeG e ao revés». Además, aunque no entró en descalificaciones personales, sí dirigió dos pullazos a los líderes de la oposición. No nombró a Valentín González Formoso, secretario general de los socialistas y alcalde de As Pontes, pero sí saludó a María del Carmen Dopico, candidata popular en esa localidad, y señaló que debe ser la única cabeza de lista popular que aún no sabe quién será su oponente, ya que Formoso aún no ha aclarado si se presentará. A la líder del BNG, Ana Pontón, le dedicó unas palabras cuando comparó la gestión de sus oponentes ahora y en el bipartito, llena de problemas que «pasan co BNG de Ana Pontón e pasaban, xa e casualidade, co BNG de Ana Pontón. Que xa estaba aí».

Cerró el acto Alberto Núñez Feijoo, que en el mismo escenario, hace un año, anunció que se presentaría a la presidencia del PP nacional. Entonces dijo que no daría ese paso para «insultar a Pedro Sánchez, sino para ganar a Pedro Sánchez». Hoy repitió el compromiso, e ironizó con que no va a insultar a Sánchez porque para eso «se sobran los ministros» y además «no seria capaz de insultarle mejor que los ministros».

Feijoo lució la fortaleza de su partido en Galicia, y dijo estar seguro de que Sánchez, aún con el Falcon y con los figurantes, «no es capaz de llenar un recinto en Galicia con más de 4000 personas a tres meses de las elecciones». También ironizó con que el presidente «últimamente se dedica a hacer trenes sin hablar con los ingenieros», en referencia a los problemas de diseño de las máquinas destinadas a Asturias y Cantabria, y dijo a Rueda que «si le encargas a Ethel [Vázquez, conselleira de Infraestruturas] un proyecto, no te hace el ridiculo que han hecho los de Renfe». Se refirió además a los «insultos» que le lanzan deste otras bancadas, y consideró que son un «buen augurio» porque ya los recibió de socialistas, nacionalistas y «eso que llaman el espacio de Yolanda» durante sus 16 años de mayorías absolutas en Galicia.

Pero más allá de los lanzazos dialécticos a sus rivales, insistió en que el relevo en Galicia fue un éxito, «o que fixemos hai un ano en Galicia está ben soldado e construido», y en dibujar un proyecto de futuro para España que permita «olvidar esta pesadilla y construir país», devolviendo el respeto a las instituciones, recuperando el espíritu de transición y cumpliendo la Constitución, con una política que no consista en «dividir a los ciudadanos en dos bloques, sino en unirlos detrás de un país, una bandera y una historia».