El Gobierno cree que la futura ley de litoral de la Xunta es «casi una declaración de independencia»

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, considera que la ley del litoral de Galicia, cuyo anteproyecto está ahora en fase de exposición pública, es «casi una declaración de independencia», algo que ve «sorprendente» al venir de un partido como el PP, «muy beligerante en cuanto a conservar competencias del Estado frente a posibles actitudes soberanistas».

«No sabemos cuál será el resultado, no sabemos si será recurrible o no porque es todavía un planteamiento muy preliminar», valoró el número dos del ministerio de Teresa Ribera este domingo en una entrevista en la cadena Ser Galicia. «Parece que la Xunta quiere sacar de la Constitución una materia que por sus competencias no puede hacer», adujo. La del litoral «es una competencia estatal por determinación de la Constitución», aunque el Ejecutivo de Alfonso Rueda sostiene que el Estatuto de Autonomía de Galicia le permite hacerlo.

Confía Morán en no encontrarse con el Gobierno gallego en los tribunales, pero recuerda que hace algunas semanas el Tribunal Constitucional se pronunció sobre un recurso de la Xunta en el marco de la Ley de Cambio Climático, respecto al artículo que recoge las competencias del Estado en materia de gestión litoral, «y el Constitucional dio un tirón de orejas que creo que debería de servirles de lección para no insistir».

La norma, cuyo anteproyecto está en fase de exposición pública hasta el día 20 de este mes, incluye tres niveles de protección en la costa (área de protección ambiental, de mejora ambiental y de reordenación), y su objetivo, según el Gobierno gallego, es preservar las edificaciones existentes y evitar la inseguridad jurídica precisamente con la Ley de Cambio Climático. Según sus cálculos, el 75 % de la costa tendrá la máxima protección.

En esa ley —elaborada por varios expertos— la Xunta cataloga más de 300 bienes en el litoral que se encuentran en estado de abandonado, y podrían evitar la ruina si se transforman en hoteles, centros sociales o museos. Esa vía permitirá ampliar la oferta turística sin levantar nuevos edificios, una posibilidad que no está permitida.

Cuando se presentó esta ley el Gobierno gallego ya contaba con que el Ejecutivo central le pudiera presentar un recurso, porque hasta ahora el Ejecutivo central rechaza ceder las competencias a Galicia. Hace unas semanas, Alfonso Rueda recordó que ya se había trasladado al Ejecutivo un informe jurídico que avalaba la posición de la Xunta, pero sin respuesta.