El corredor atlántico permitiría mover el 12 % de las mercancías por ferrocarril

Obras del nuevo túnel de Oural (al lado, el túnel antiguo) en la línea Lugo-Sarria-Monforte, incluida en el corredor atlántico. ALBERTO LÓPEZ

Tres comunidades, Galicia, Asturias y Castilla y León, unidas para «convocar a todas las fuerzas económicas y sociales» y reclamar juntas el corredor atlántico de mercancías. La forja de ese frente común descrito por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es uno de los objetivos de la cumbre convocada para este viernes en Santiago, a la que acudirán sus homólogos de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP). En el encuentro se presentará un documento estratégico sobre la infraestructura ferroviaria que debe situar al noroeste peninsular en el mapa del transporte de mercancías europeo. El texto fue elaborado por las tres comunidades, y describe tanto los objetivos como las vías para modernizar las conexiones de la red de transporte de mercancías por tren.

La previsión de los tres Gobiernos es que la inversión en infraestructuras se traduzca en que se tripliquen las mercancías que se mueven por tren, desde los siete millones de toneladas actuales hasta más de 20 para el año 2040. La Xunta estima que se puede alcanzar un 12 % de movimientos de mercancías por ferrocarril, un porcentaje en línea con el registrado en los países de la UE.

Tras la presentación del estudio, intervendrán responsables de las confederaciones empresariales de las tres comunidades autónomas, y también representantes de los puertos y las plataformas logísticas. El objetivo es poner sobre la mesa la importancia del corredor atlántico para el desarrollo social, industrial y económico del noroeste. Finalmente, intervendrán los presidentes de las tres comunidades. La alianza entre Galicia, Asturias y Castilla y León ya tiene más de un lustro. Fue lanzada para combatir problemas comunes como la despoblación, la reforma del sistema de financiación autonómica, los incendios forestales o la mejora de las infraestructuras. Ese último frente es el que centra los esfuerzos ahora, ya que el corredor atlántico de mercancías no está registrando los mismos avances que el del Mediterráneo, y si la situación no se corrige, las tres comunidades del noroeste español se quedarán en desventaja competitiva.

«Sin querer quitarle nada a nadie ni a ningún otro territorio, no vamos a permitir que se hagan en otros territorios de España a costa de no hacerlas aquí», dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien reclamó ecuanimidad al Gobierno, señaló que «el equilibrio territorial pasa por que las infraestructuras se desarrollen en todo el territorio» y advirtió que el momento es clave porque «ahora mismo se están diseñando las grandes redes europeas de transporte».

El retraso con respecto al mediterráneo es notable. El comisionado para esa infraestructura está nombrado desde el 2018, pero en el atlántico aún no está designado. Tampoco se ha elaborado un plan director que detalle las inversiones y proyectos. Estas tres comunidades no quieren perder la oportunidad de los fondos europeos para activar un proyecto que supera los 3.000 millones de euros. Tanto los Next Generation como el plan Conectar Europa, que está dotado con 25.800 millones hasta el 2027.