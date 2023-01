«El accidente en Angrois era previsible al 100 %. Solo había que esperar cuándo»

Uno de los peritos de la aseguradora de Renfe, James Robert Catmur Xoán A. Soler

Por primera vez desde que comenzó el juicio por el accidente ferroviario de Santiago, la sala asistió a una declaración conjunta de dos peritos: los expertos Frans Heijnen y James R. Catmur, que elaboraron un informe para la aseguradora de Renfe, QBE, muy interesada desde el inicio de la instrucción en que el ADIF sea finalmente el responsable civil subsidiario del accidente por no valorar el riesgo de la curva de Angrois, que ambos expertos clasificaron como un peligro evidente que era inaceptable. Se trata por tanto de los dos primeros peritos de parte que comparecen en la sala habilitada en la Ciudad de la Cultura y la primera pregunta del abogado del seguro fue si aceptaban el cambio propuesto por el perito Enrique Castillo Ron, que hizo un estudio de seguridad probabilística similar al de estos dos expertos. Les propuso tomar toda la línea como referencia para los cálculos y no solo la curva de Angrois, de forma que los dos análisis de riesgos convergerían en sus conclusiones. Catmur se negó a aceptar la propuesta pues cree que hay estudiarla en profundidad, pero cree que el resultado de ambos informes es similar, pues en ambos la conclusión es que el riesgo de la curva «era inaceptable».

Heijnen es ingeniero de Telecomunicaciones en Holanda y en España, y lleva en el sector ferroviario casi medio siglo. Catmur es también ingeniero y fue el que se encargó de los cálculos matemáticos de los análisis de riesgos, «un proceso de estudio de los peligros de la línea Ourense-Santiago y ver si son aceptables o no», explicó. Esos peligros -los específicos, no tanto los genéricos- se comienzan a identificar desde el principio, cuando se decide entre distintos trazados, y en ese momento utilizan mapas topográficos y no solo las tiras de línea, los planos esquemáticos en los que no se reflejan las curvas que los ingenieros relacionados del ADIF aseguraron que eran los únicos que tenían en cuenta. Catmur explicó que desde ese momento ya se podría haber identificado el riesgo del cambio brusco de velocidad.

El abogado de QBE le preguntó entonces cómo era posible que el director de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, procesado en el juicio junto al maquinista, diera luz verde a la línea firmando el certificado de Seguridad sin tener en cuenta esos riesgos. «Creo que ese informe se emitió con una información parcial de un subsistema», explicó Heijnen, que recordó que no existe un expediente de seguridad de toda la línea, el ya célebre análisis integral. «Yo esperaba de Cortabitarte un certificado en el que se dijera que todos los riesgos de operación en la línea fueron mitigados», añadió. Catmur, por su parte, echó de menos la mitigación del peligro del factor humano en una curva en la que el paso de 200 por hora a 80 dependía en exclusiva del maquinista. Todo esto llevaba a un «accidente previsible al 100%». «Solo había que esperar cuándo», coincidieron ambos.

Sobre las medidas mitigadoras resaltaron que hay muchas opciones. Heijnen destacó el problema que supone que el maquinista, en el sistema español, atienda a la señalización exterior y al tiempo deba desviar la mirada hacia dos documentos: el libro horario y el cuadro de velocidades máximos. «¿Por qué dejamos el factor humano en manos de quien puede cometer el error?», se preguntó el perito. La formación, dijo, no sirve para mitigar esta situación, pues los accidentes pueden producirse en cualquier momento. «Ayuda pero no es una medida, lo mejor son las barreras técnicas», precisaron. La línea se hizo más insegura cuando se utiliza en exclusiva un sistema de respaldo como el ASFA y se desconecta el ERTMS, «con un documento que autoriza la desconexión sine die. Hay que corregirlo lo antes posible», dijo Heijnen. Hay que recordar que la desconexión fue autorizada por Cortabitarte algo más de un año antes del accidente, ocurrido el 24 de julio del 2013. «No entiendo que no se protegiera la curva, no lo entiendo», confesó Heijnen. Catmur, por su parte, recordó que en el Reino Unido hubo un accidente muy similar a este en una curva. En el sector, por tanto, era más que conocido el riesgo de sobrevelocidad. «Todo esto demuestra una actitud poco proactiva en seguridad por parte del ADIF, en el sector ferroviario no debemos avanzar a base de golpes», declaró Heijnen, que cree que no se analizó lo suficiente si el ASFA es seguro circulando a 200 por hora. En lo que respecta a la causa cardinal del accidente, Heijnen fue taxativo: «El maquinista es el eslabón final de una cadena de errores», y matizó que el hecho de que esas causas no sean el eslabón final no quiere decir que no sean la causa del siniestro. «Es causa», recalcó. Para Catmur el principal error o la causa directa del accidente fue «no haber identificado el peligro de la curva».