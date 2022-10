El empate técnico entre el PP y el PSOE con el que los gallegos resolvieron las últimas elecciones generales, las de noviembre del 2019, no se repetiría ahora, según concluye el Instituto Sondaxe en el barómetro de otoño elaborado para La Voz de Galicia. El mapa político que dibujan hoy los encuestados establece una ventaja de 12 puntos en estimación de voto para los populares, lo que les reportaría once escaños en Madrid (de los 23 en juego), uno más que hace tres años. Esa nueva acta la sumaría en A Coruña a costa de los socialistas. Con una estimación de voto del 37,4 % (frente al 31,9 % del 2019), el PP afianzaría además su ventaja sobre el PSOE, al incrementarla en 1,2 puntos respecto al anterior barómetro de mayo. Los datos llegan cuando falta un año máximo para esa cita electoral a las Cortes.

Los socialistas ceden 5,8 puntos sobre aquellos comicios de finales del 2019, del 31,3 % al 25,5. Aumentan en cambio en comparación con el mismo sondeo de primavera. El escenario comparativo con la encuesta anterior les permite recuperar en Pontevedra uno de los dos escaños que se le daban entonces por perdidos, precisamente un acta que se le atribuía a Unidas Podemos-Galicia en Común. Esta confluencia, en cambio, se quedaría ahora con un único diputado por A Coruña, y apenas 1,8 puntos por encima de lo que se le concede a Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz, que en solitario no obtendría representación en Galicia. Hay que tener en cuenta que esta última marca, Sumar, aún no tiene oficialmente una figura en la comunidad, y tampoco se sabe de qué manera participará en las generales, si con Podemos o no.

El trabajo demoscópico realizado entre los días 6 y 19 estima que además del PP, también el BNG crecería en apoyos al Congreso, pasando de uno a dos diputados. En este caso, los nacionalistas lograrían un puesto por Pontevedra (el que pierde Podemos), que se sumaría al que ya tienen por A Coruña. Y recuperarían, de paso, su puesto como tercera fuerza gallega en unas elecciones generales (ahora eran Podemos y las mareas).