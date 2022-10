El calificativo de dramático lo ha aportado el director de la Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico de Next Educación, el periodista Manuel Campo Vidal, quien ha precisado que en España se contabilizan casi un millón de fincas, de las 11,5 millones existentes, que no se sabe de quién son, por lo que no se limpian y suponen «un elemento fundamental de combustible».

Ese panorama que aviva las llamas está directamente relacionado con el abandono del medio rural que está detrás de la virulencia de los incendios, como ha subrayado la directora en España de la Fundación Europea para el Clima, Miriam Zaitegui, que ha indicado que aunque la despoblación rural «no es la cerilla que prende», sí que hace que «el bosque sea mucho más inflamable» y crea «un contexto que puede agravar la situación».