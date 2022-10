PILAR CANICOBA

ocas anécdotas más ilustrativas para entender las distintas actitudes hacia el rico que la que solía contar Julio Iglesias. En una primera escena el cantante circula por Miami en un coche deslumbrante, equipado además con varias bellezas en su interior que no venían de serie. Se detiene en un semáforo y al lado se sitúa un cacharro que no deja de toser, con las puertas sujetas con alambres y habitado por los que en aquella época infame aún se llamaban negros. Miran al carro reluciente y de inmediato empiezan a aplaudir entusiasmados. En la segunda toma la situación se repite en España (Julio no precisa donde es), pero en este caso no hay aplausos sino gestos de desprecio rencoroso.

En los años que han pasado desde entonces la consideración del rico ha ido cambiando entre nosotros. Ya es residual la idea de que cualquier riqueza lleva aparejado un pecado original, sin el cual sería inexplicable el éxito y la fortuna. Hemos aprendido que una cosa es la riqueza de Oubiña, amasada fuera de la ley con el sufrimiento ajeno, y otra la de Ortega, legal, fecunda y filantrópica. O sea que para auditar la moralidad de un rico hay que evaluar el origen de su riqueza y el destino que le da. Si el origen es impecable y el acaudalado usa su capital como en la parábola de los talentos, en la que se premia al que los multiplica y se castiga al que los guarda, es de justicia aplaudir como hicieron en Miami los admiradores de Julio, truhán y señor.

La fábula susodicha es una de las bases más antiguas del capitalismo. Antes de que Weber lo ligara con el protestantismo, el evangelio de Mateo ofrece una lección magistral sobre lo que es una riqueza legítima. Sobre esas riquezas que determinados ricos deciden poner a trabajar se construye la riqueza de los países. La explicación del rexurdimento económico gallego, sin ir más lejos, estriba en la aparición de emprendedores que siguen un itinerario similar: tras un exitoso eureka, acumulan capital, se hacen ricos y no se conforman con guardar la riqueza en una cueva como la de Alí Babá, sino que la siembran en diferentes proyectos.