ALEJANDRO CAMBA

Foi Javier Bustelo, «o Romeo da ría de Arousa» en Fariña, tamén Ramón Fiúnza en Serramoura, pero o recoñecemento veulle con Zarko en Las leyes de la frontera (Daniel Monzón) ao recibir fai uns meses o Goya ao Mellor Actor Revelación. Pero lonxe de citarnos nun lugar céntrico de Ourense, Chechu Salgado (Sober, 1991) queda con nós no que considera o seu barrio, A Cuña, aínda que non vive nel. E no bar onde para desde que tiña 16 anos, xusto diante da universidade laboral, onde estudou, e que agora o leva a súa mellor amiga Aura. Sentámonos alí, no Bar Breogán, e a conversa xa non para.

—Cando soubeches que querías ser actor?

—Foi totalmente casual porque eu sempre fixen deporte de pequeno. E cheguei á casa despois do verán da miña vida e dixen que non quería seguir adestrando. Miña nai, ante esa expectativa de tanto tempo libre, dixo que tiña que facer algo. Naquel entonces tiña parella e ela ía empezar en teatro. E miña nai díxome: «Proba».

—Entón, foi por unha moza?

—Eu penso que foi polo consello da miña nai e obviamente foi algo motivador que a parella que tiña empezara co teatro. Pero eu tamén tiña algo dentro. Xa vira unha obra do grupo Tarumba —onde empezou— e gustárame moito.