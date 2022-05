Los niños gallegos serán de los más protegidos de Europa

¿Qué faltaría?

La mejor inversión en salud. Otra de las vacunas infantiles que recomiendan los pediatras y que muchos padres adquieren es la del rotavirus. No obstante, Federico Martinón prefiere no entrar en detalle sobre las que faltarían en el calendario y recuerda únicamente que, «la dotación del calendario vacunal es un marcador de la bonanza y de la apuesta de un país por su futuro. Los países más desarrollados son los que tienen los calendarios más completos porque realmente no hay ninguna inversión más importante en salud que las vacunas».