Feijoo invitó a los afiliados que quieran optar a la presidencia del PP a que den un paso al frente «y no tengan miedo». Él, añadió, no lo tuvo en el 2006, cuando afrontó la renovación del PP gallego y se convirtió en el sucesor de Manuel Fraga. «Y aquí estoy ahora», dijo a los periodistas que le rodeaban en Madrid.

Feijoo subrayó su confianza en la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que destacó como «un activo incuestionable del Partido Popular». No es un tema menor, porque ha sido precisamente un enfrentamiento entre Díaz Ayuso y Pablo Casado el que ha dado una segunda oportunidad al titular del Gobierno gallego para optar al liderazgo del PP. Feijoo ya era uno de los favoritos para dirigir el partido en el 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy y la retirada de este. Declinó hacerlo al no ver claras las posibilidades. Y anunció su no también en Santiago (en un hotel), y también ante la junta directiva gallega.