Feijoo durante la presentación del Plan Estratéxico de Galicia Vítor Mejuto

Alberto Núñez Feijoo tomará este miércoles una «decisión precipitada, pero meditada en los últimos años (...) Es una decisión que nunca pensé que iba a tomar», dijo. Pero «ante la precipitación de las últimas semanas», dijo en referencia a la crisis interna del PP, «ha llegado el momento de tomar decisiones». El titular de la Xunta subrayó que su determinación «no ha sido buscada ni ha sido ambicionada» explicó en la presentación del Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030, celebrada en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre. Durante el coloquio posterior, junto al directo de La Voz de Galicia, Xosé Luis Vilela, Feijoo explicó que esta tarde se reunirá con la ejecutiva del PP gallego y comparecerá para explicar una decisión, sobre liderar el partido, que supone «una combinación de meditación y precipitación, aunque parezca contradictorio». En su partido se da por hecho que esa decisión pasa por asumir el liderazgo nacional del partido, como le pidió casi la totalidad de los barones regionales tras la implosión del Partido Popular desencadenada por el enfrentamiento entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, que puso en riesgo la pervivencia del PP, el partido clave del centroderecha español desde la Transición.

La propia Díaz Ayuso se hizo eco de las declaraciones del presidente gallego en sus redes sociales con un mensaje de reconocimiento: «El paso de Alberto Núñez Feijoo es de agradecer por todo el PP. Solo hay un camino para cambiar el Gobierno de Sánchez: mirar hacia delante y entregar lo mejor de nosotros mismos».

Solo hay un camino para cambiar el gobierno de Sánchez: mirar hacia adelante y entregar lo mejor de nosotros mismos. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 2, 2022

Feijoo subrayó que no va a «dejar Galicia en un mes». Explicó que es «perfectamente posible presidir una comunidad y un partido», aunque explicó que es «consciente» de las dificultades que puede entrañar esa situación e insistió en que actuará con «responsabilidad». Feijoo no puso fechas para una eventual sucesión al frente del Gobierno gallego, y señaló que habrá que esperar «para ver qué ocurre» en el congreso extraordinario del PP, que se celebrará los días 1 y 2 de abril en Sevilla, y «qué responsabilidades» le atribuyen los afiliados, antes de hacer «el calendario que mi conciencia me dicte» para la transición en el partido.