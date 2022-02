—É un sistema que funciona cos proxectos de investigación, proxectos para un período curto de tempo. Pero non ten unha continuidade e cando tes unha estrutura de investigación potente, e na nosa universidade movemos ao redor de 50 millóns ao ano en investigación, precisamos fórmulas de financiamento, por exemplo contratos programa, cunha cantidade basal e estrutural na que nós rendemos contas. As subvencións teñen outro problema, a xustificación é moi farragosa administrativamente.

—Hai que financiar a investigación, non proxectos.

—Que haxa proxectos tamén me parece ben, pero todo non pode ir por aí, temos que ter un funcionamento estrutural básico, de mínimos. Agora xa é unha necesidade coa reforma laboral, porque temos que establecer unhas relacións laborais estables cos nosos investigadores.

—Hai uns días dicía nunha entrevista o catedrático Juan Lema que un profesor universitario ou investiga ou non é profesor, ¿hai docentes que non investigan?

—Somos persoal docente e investigador por definición, PDI, pero todos sabemos que hai distintos niveis de dedicación, persoas que fan unha investigación enorme, outras que fan o que lles toca, e outras que non se están dedicado estritamente á investigación.

—E hai forma de arranxar iso?

—Unha das cousas que queremos implantar, que é complicado, é recoller dalgunha forma todas as actividades ás que se dedica o profesor. As horas de clases sábense, e tamén hai unha actividade investigadora que consta. Outras non sempre constan, e ao mellor un docente non investiga moito pero fai transferencia, asesoramento, informes, que tamén teñen moito valor. E ao mellor hai outra persoa que se dedica moito á formación permanente, todas son actividades de valor. Pero debemos recollelo, sobre todo para que quen non acredite unha actividade ao mellor teña que facer máis docencia. Agora mesmo o réxime docente que temos é estable, pero habería que valorar esa posibilidade.

—Os tres reitores aplauden o novo plan de financiamento.

—Pegas sempre ten pero é un bo plan. Ten unha mellora cuantitativa importante e aínda que os recursos sempre son escasos e as necesidades infinitas, no contexto no que estamos é un bo plan.

—Hai anos eran públicos os conflitos entre os reitores galegos, ¿agora hai total sintonía ou disimulan?

—Hai moi boa sintonía. Estamos nun ámbito de colaboración e competencia. Temos bo entendemento e colaboración, colaboramos en graos e mestrados interuniversitarios, acordamos un novo plan de financiamento, facemos unha morea de actividades conxuntas e despois cada un ten os seus intereses loxicamente. Aqueles anos eran diferentes, as universidades tiñan que buscar o seu sitio.

—Verá no seu próximo mandato rematada a Cidade da Saúde?

—O proxecto da Cidade da Saúde é moi ambicioso: a Facultade de Farmacia, Enfermería e outros edificios de investigación. Non sei se pechado todo o proxecto, pero si desenvolto nunha parte moi importante, e temos que empezar por esa Facultade de Farmacia que é unha necesidade absolutamente perentoria.

—Retomarase o proxecto dunha nova facultade de Medicina?

—A USC deseñou o seu plan de infraestruturas para medio e longo prazo apostando por unha rehabilitación integral do edificio de San Francisco, nesa decisión pesou tamén a conveniencia de ter estudantes na cidade histórica e seguir tendo un edificio emblemático. Queremos que a rehabilitación que xurda de San Francisco sexa a nova facultade de Medicina.

—Luciano Méndez, o profesor apartado da docencia por criticar os escotes das súas alumnas, demandando á USC, que lle parece?

—Está no seu dereito de discutir nos tribunais, pero a universidade defende a súa actuación, penso que foi a reacción que merecen unhas condutas que non poden ser admisibles baixo ningún concepto na universidade. Non teño dúbida de que a USC fixo o que tiña que facer.