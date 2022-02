MARTINA MISER

As rías galegas non teñen parangón no mundo, nin na súa configuración nin en riqueza produtiva, e por iso o ecólogo e catedrático da Universidade de Vigo Ricardo Beiras (Santiago, 1965) advirte que non chegan as normativas ambientais estatal ou europea para garantir a súa supervivencia. Pide normas especiais.

—As rías son un espazo protexido ou unha contorna en risco?

—A maior parte das rías non teñen ningunha figura de protección e polo tanto están en serio risco de impacto humano. Teñen una densidade de poboación grande e un desenvolvemento industrial enorme, soportan unha presión moi grande.

—Son máis sensibles que outros tramos costeiros?

—Durante moito tempo houbo un consenso sobre que as rías galegas eran un entorno único, pero non teño claro que se siga a pensar así. Non son unha franxa de costa calquera, senón que teñen unhas características pola súa produtividade únicas no litoral europeo, por non dicir mundial. Por iso chama a atención que non haxa un esforzo maior para ordenar a explotación dos seus recursos e protexer o que estea en risco. As rías son excepcionais e precisan normas excepcionais. Non chega co marco das directivas europeas, as rías están moi por riba da media en valor ecolóxico e económico.