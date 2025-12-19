Un vecino captó el momento en el que una ola arrolló a la turista alemana que falleció en Baiona

A la izquierda de la imagen, se puede ver a la turista alemana de pie instantes antes de que fuese arrollada por la ola Jaime S Leyenda / Grupo de Facebook Valmiñor Diario

Un vecino de Baiona salió este jueves a ver el mar por la ventana de su piso. Enfocó la playa de A Concheira, el arenal con más oleaje del municipio, sin darse cuenta de que había una mujer sacando fotos con el móvil. Sin quererlo grabó una tragedia. El agua sube rápidamente de nivel y desequilibra a la mujer. Se le cae algo al suelo, probablemente el móvil, y, cuando se agacha a agarrarlo, una ola llega y se la lleva con la corriente. La mujer, E.S., la crucerista alemana de 85 años que falleció este jueves en Baiona, no vuelve a aparecer en el vídeo. El oleaje era tan fuerte en ese momento que saltaba el muro de la playa y llegaba a la carretera.

El vecino que grabó el vídeo se dio cuenta de lo que había captado con su cámara al revisarlo más tarde. Se lo envió a la Guardia Civil por si podía ayudar en algo y espera que muestre lo peligroso que puede ser el mar.

Según una testigo, a los cuatro minutos, la corriente trajo el cuerpo de vuelta a la orilla, sin ropa. Efectivos de Policía Local y de la Guardia Civil se desplazaron a la zona. El equipo de emergencias del GES del Val Miñor retiró el cuerpo de la orilla para que no se lo llevase el mar.

El accidente fue a las dos y media de la tarde, en un momento en que las condiciones meteorológicas eran adversas y había advertencias por fuerte oleaje. La playa de A Concheira da a mar abierto y está situada en un lateral de la fortaleza y parador nacional de Baiona con vistas a las islas Cíes.

Los equipos de rescate nada pudieron hacer por la víctima. El levantamiento judicial del cadáver fue a las cuatro de la tarde, por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, en funciones de guardia. La Guardia Civil investiga los hechos aunque todo apunta a que se trata de un accidente.

El servicio de emergencias 112 movilizó al 061 y a Salvamento Marítimo, y este movilizó al helicóptero Pesca I y a la embarcación Salvamar Mirach. El 112 también puso en aviso al Servicio de Guardacostas de Galicia, al equipo subacuático del GES del Val Miñor y a la Guardia Civil, la cual desplazó la embarcación Corvo Mariño y la Zodiac. También alertó a la Policía Local. A este operativo de búsqueda se sumó una embarcación del Club de Vela.

El Concello de Baiona declaró hoy día de luto por el fallecimiento de la mujer. Las banderas oficiales ondearán la media asta y se guardará un minuto de silencio en todos los actos oficiales del municipio.