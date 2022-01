El cineasta Ignacio Benedeti y Álex López, ante la tumba de Manuel Fraga en el décimo aniversario de su muerte Toni Silva

Un folio escrito en rojo y pegado con cuatro cachos de cinta negra avisaba en la puerta de la iglesia que no iba a haber misa. Y eso que no iba a ser una ceremonia cualquiera. Como cada año a mediados de enero, los vecinos de la parroquia de Perbes (Miño) celebran una oración «por don Manuel e máis a súa muller». Pero la pandemia también se ha colado en este modesto homenaje. «Don Celestino está co covid, ía ser unha misa rezada pero agora non vai poder ser», señala una vecina que vive frente al pequeño templo.

Sin misa, buscamos algún vestigio de homenaje en este frío mediodía, justo cuando se cumplen 10 años del fallecimiento. Quizá algún grupo nostálgico de la figura de don Manuel nos ayude a localizar el nicho a simple vista. Pero aquí no hay nadie. Este cementerio donde decenas de autoridades se estrujaban sin distancia de seguridad en el 2012, es hoy un canto al silencio. Aunque hay vestigios del paso de algún ser querido. Sobre el gris de la piedra pulida a los pies del nicho destaca el rosa y blanco de unas ciclamen recién puestas y regadas. Pero poco más. En el piso intermedio asoman unos escapularios de la Virgen del Carmen, donde descansa desde hace 26 años María del Carmen Estévez Eguiagaray, la esposa de Manuel Fraga Iribarne. En la tumba del político brilla con especial fuerza la segunda i del apellido, como si fuese inmune al salitre del mar que se contempla desde esta cota.

La soledad deja de ser absoluta. Con ceremonioso respeto, dos hombres acuden a grabar en el cementerio. No pertenecen a ninguna televisión. Es el director de cine Ignacio Benedeti y su compañero Álex López. Están realizando un pequeño documental «en súper 8 con emulsión» con motivo del aniversario del expresidente de la Xunta. «No entiendo esta soledad. Con sus luces y sus sombras, este hombre fue muy importante para la historia de Galicia», relata Benedeti, quien hace diez años rodó el documental Don Manuel que estás en los cielos. «Pensé que aquel día el Obradoiro se iba a llenar, pero tampoco», recuerda.