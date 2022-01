Esa percepción pervive en la memoria de Alfonso Cabaleiro, que fue responsable de las relaciones con los medios en su última etapa en la Xunta, después de la catástrofe del Prestige. El periodista fue testigo de situaciones muy comprometidas ante los medios de comunicación que acababa resolviendo con afabilidad y dosis de humor resultado de una tensión que también se palpaba en la relación con sus conselleiros. «Alguno me pidió que yo le fuese adelantando asuntos delicados al presidente para ver su reacción, porque le tenían mucho respeto», relata una de las personas que junto a su fallecido asistente, Chema Veloso, más tiempo pasó junto a Fraga en sus momentos más delicados. «Sin ánimo de ser un hagiógrafo he tenido la tentación de escribir aquellas vivencias en las que me demostró una capacidad de trabajo y un nivel intelectual fuera de lo común. En una ocasión le pregunté de dónde salía esa virtud, y me contestó que la curiosidad le acompañó desde que su madre lo obligó a leer en francés las obras completas de Julio Verne». Una confesión que tiene su valor, porque no hacía muchas más concesiones a su vida personal. «Cuando se daba cuenta de que estaban aflorando sus sentimientos daba un puñetazo en la mesa y pasaba a otro tema», describe Cabaleiro.

En la «cocina» del Gobierno

El que sí cedió al impulso de dejar por escrito sus recuerdos fue su primer conselleiro de Presidencia, Dositeo Rodríguez, quien hace dos años recopiló una serie de anotaciones y documentos que acabaron por conformar el libro Mis años con Fraga. El Gobierno desde la cocina, una suerte de memorias que el autor no llegó a ver editadas porque falleció por covid en la primera ola. El que fuera director de su primera campaña en Galicia narra cómo se atrevió a recomendarle que suavizase su perfil conservador, para alejar los fantasmas del franquismo. «Seré disciplinado», le contestó el todavía candidato.